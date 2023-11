Kerdavo ontvangt topper Elckerlyc Zwevezele: “We moeten constanter zijn”

In derde nationale van het damesvolleybal ontvangt Kerdavo Avelgem zondagavond 26 november Elckerlyc Zwevezele. De ploeg van sportief manager Kevin Meerschaert boekte vorig weekend zijn derde zege van het seizoen.

Tegen VC Delhaize Lede werd het 3-1 (25/20, 31/29, 9/25, 25/21). Door deze winst komt Kerdavo op de zevende plaats terecht in de klassering. “Dit was voor ons een belangrijke wedstrijd om de voeling met de middenmoot niet te verliezen”, zegt Kevin. “Deze punten waren broodnodig, want alles staat op een zakdoek. Twee ploegen steken er volgens mij bovenuit: Oudenaarde en Wetteren. Jammer genoeg moesten we op het veld van Davo Wevelgem het onderspit delven met 3-2 en lieten we zo een punt liggen. Tegen Lede herpakten we ons en was het mooi om te zien dat bijvoorbeeld Joelle Gheysen inkwam en haar stempel kon drukken op de wedstrijd. Ze pikte meteen haar rol op, heel leuk om te zien.”

Aan elkaar gewaagd

“Je kan stellen dat de Zuid-West-Vlaamse clubs, wij, Waregem en Wevelgem, sterk aan elkaar gewaagd zijn. We willen af en toe voor een verrassing gaan en zo een zesde of zevende plaats in de rangschikking behalen. Dan kunnen we spreken van een geslaagd seizoen. Maar dan zullen we minder wisselvallig moeten zijn. Het niveau aanhouden in de wedstrijd zal belangrijk zijn. Ook tegen Zwevezele dit weekend zal dit cruciaal zijn. We zijn zeker niet kansloos tegen de vierde in de stand. We hebben het thuisvoordeel, wat belangrijk is met de supporters achter ons. We moeten met open vizier spelen en geen schrik hebben. Maar het sleutelwoord zal zijn: constant. In Promo 1 vorig seizoen kwam je daar nog mee weg. Een dipje in de wedstrijd wordt nu wél genadeloos afgestraft. Dit zal ook het geval zijn volgende week op het veld van Damesvolley Waregem, een derby waar we eveneens naar uitkijken. Onze zeges behaalden we tot vandaag allemaal thuis, maar we willen ook eens op verplaatsing een prestatie neerzetten. De komende wedstrijden is het tijd om te oogsten. Uit de komende vijf wedstrijden drie overwinningen puren zou heel mooi zijn en een stap dichter zijn bij ons doel”, besluit Kevin Meerschaert.