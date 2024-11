Kerdavo Avelgem B staat met jonge ploeg knap derde: “Ik zie iedere week progressie”

Kerdavo Avelgem B won vorig weekend de topper tegen Balti Kortrijk Spurs met 3-2 (21/25, 25/19, 23/25, 25/22, 15/9) in Promo 3 B. De piepjonge ploeg van coach Lies Blontrock staat na negen speel-dagen knap derde.

Er werd reikhalzend uitgekeken naar het duel tegen Balti Kortrijk, dat enkel tegen Harelbeke het onderspit moest delven. “Ik wist dat het wel eens een spannende wedstrijd zou kunnen worden”, opent de 25-jarige Lies Blontrock, ook actief bij de eerste ploeg van Kerdavo.

“Voor velen onder ons kreeg deze wedstrijd extra pigment nadat enkele meisjes van P3 nu actief zijn bij Kortrijk. We wonnen om beurten een set. Set drie gaven we ondanks een voorsprong nog uit handen. Vanuit de gewonnen vierde konden we doorduwen naar de beslissende tiebreak. We bleven ons eigen spel spelen en trokken zo aan het langste eind.”

Volgende week kruisen Lies en haar meisjes de degens met Alfa Solution Tievolley Tielt C, de tweede in de stand. “Dit belooft een stevig matchke te worden”, gaat de Avelgemse verder. “Samen met Izegem Volley Team zijn ze favoriet voor de hoofdprijs in de reeks. We hebben opnieuw veel geleerd uit de wedstrijd tegen Balti. Dit nemen we mee naar dit duel. Er is nog heel veel werk voor deze jonge ploeg. Dit was voor ons een goede voorbereiding op Tielt.”

Eigen jeugd

“Ons team bestaat uit speelsters die de overstap maakten vanuit de U17. Na negen speeldagen is de progressie al merkbaar. De teamsfeer draag ik hoog in het vaandel. Daarom organiseerden we onder andere een teambuilding. Ik ben heel trots op wat we al lieten zien. We willen uit onze eigen jeugd meer doorstroom zien naar de hogere reeksen. Het is heel fijn te zien dat die jongeren zich integreren en die kansen grijpen. Op termijn moet de stap naar Promo 2 het doel zijn. Als coördinator bovenbouw zie ik dit graag gebeuren.”

In Nationale 3 blijft Kerdavo A zonder zege na acht speeldagen. “Dit weekend spelen we voor eigen publiek tegen Vkt Torhout dat eveneens nog puntenloos is. Het is al een beetje van moeten. We gaan er in ieder geval alles aan doen om de drie punten thuis te houden”, aldus Lies Blontrock.

Zondag 24 november om 18.30 uur, sporthal Ter Muncken: Kerdavo Avelgem A – Vkt Torhout B.

Zaterdag 30 november om 15.30 uur, sporthal Ter Muncken: Kerdavo Avelgem B – Alfa Solution Tievolley Tielt C.