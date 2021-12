Kerdavo Avelgem A vindt vertrouwen in een bijna perfect rapport: “Dit wordt geen eenvoudige klus”

Zaterdagavond trekken de dames van Kerdavo Avelgem A naar reeksgenoot VC Packo Zedelgem A in het teken van de Beker van West-Vlaanderen. De ploeg van Lise Van Wyngene kan met een bijna perfect rapport vol vertrouwen de partij aanvatten.

Kerdavo Avelgem A is schitterend aan de campagne begonnen. Enkel tegen Elckerlyc Zwevezele moest het zich gewonnen geven. “We mogen absoluut niet klagen”, vertelt de 30-jarige Lise Van Wyngene, een van de smaakmakers van het team. “Enkel bij het meesterschap van Zwevezele moesten we ons neerleggen. Met een negen op tien, voor een ploeg die promoveerde van Promo 2 naar Promo 1, doen we het niet onaardig. Iedereen zit dan ook op dezelfde lijn en de sfeer zit heel goed. We staan altijd op het veld met de ambitie om te winnen. Het klassement liegt niet, we draaien mee bovenaan, maar spelen we geen kampioen, dan is dit ook goed. Er is helemaal geen druk. Zwevezele is de grootste kanshebber om de hoofdprijs te pakken. Vooral het gestalte daar is doorslaggevend.”

Bizar

Zaterdag staan Lise en haar teamgenoten tegenover Zedelgem, de zesde in de stand, voor de West-Vlaamse beker. “Zedelgem op zich ken ik niet zo goed. In de twee competitiewedstrijden kruisten we wel al de degens met onze tegenstander van dienst”, gaat de Avelgemse verder. “Ik meen me te herinneren dat dit geen simpele zege was. De eerste set gingen we de boot in met 24-26. Ik denk dat de nederlaag tegen Zwevezele ons eens zal goed gedaan hebben. Nu zullen we met zen allen weer gefocust zijn. Een bekermatch is altijd iets speciaals. De sfeer en het spel is anders, iets heel bizar. We zien het in ieder geval zitten. Bij de jeugd heb ik de beker een aantal keer kunnen winnen. In de finale staan is zalig. Ook nu is dit het doel.”

In de finale staan is zalig, ook nu is dit het doel

De cirkel is rond nu. “Ik genoot mijn jeugdopleiding bij Avelgem, trok dan naar Deerlijk en Vlamertinge om vervolgens zeven jaar bij Bissegem in eerste divisie uit te komen. Nu is dit alweer mijn derde seizoen bij de club waar het voor mij allemaal begon. Ondertussen heb ik een dochtertje, Lena.”

“Ik ben van plan om nog lang niet te stoppen met mijn favoriete hobby. Dit is een groep met allemaal vriendinnen, en ik ben echt geen solosporter. Zolang ik hiervan geniet, het nog allemaal lukt, wil ik doordoen”, besluit Lise Van Wyngene. (ELD)

Zaterdag 18 december om 17 uur VC Packo Zedelgem A – Kerdavo Zvelgem A.