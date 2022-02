Kerdavo Avelgem A staat voor zware driedaagse: “We hopen telkens op de volle buit”

In Promo 1 won Kerdavo Avelgem A vorig weekend met sprekend gemak van Floralux Dinamivo Dadizele A. Dit weekend staat de ploeg van Naomi Fianyo voor een zwaar drieluik.

De cijfers waren duidelijk: 25/17, 25/15 en 25/10 setstanden. “Toch was dit geen supergemakkelijke zege”, vertelt de Kortrijkse Naomi Fianyo (26). “We hadden altijd gevoel dat er strijd was.”

“Enkele weken eerder lieten we ons verrassen in Brugge waar me met 3-1 de boot ingingen. Het was al een tijdje geleden dat we in actie kwamen, dus hadden we geen matchritme. Als team waren we niet op ons best. Ook ik niet met een druk examenschema.”

Dit weekend staat voor de ploeg achtereenvolgens Hermes Oostende B, Damesvolley Waregem en Davo Wevelgem op het programma. “Vrijdagavond trekken we naar Hermes Rekkenshop Oostende B (P2) in het teken van de West-Vlaamse beker. We gaan sowieso om door te stoten, maar de beker is geen uitgesproken doel. Het was al een eerder uitgestelde wedstrijd die uiteindelijk een datum vond.”

Het is echt tof dat het terug met onze supporters kan

Met publiek

Daarna volgen competitiewedstrijden tegen Waregem en Wevelgem. “En terug met publiek”, is Naomi enthousiast. “Het is echt tof dat het terug met onze supporters kan. Dit hebben we toch wel gemist. Dit helpt ons vooruit. Zaterdag zal onze aanhang er terug bij zijn. We hopen telkens de volle buit te pakken, wat ons stevig in de top vier houdt.”

Naomi is er na een onderbreking van twee jaar terug bij. “Ik begon met volleyballen bij Kuurne, om vervolgens van 2013 tot 2018 aan te treden voor Bissegem in Eerste Divisie. Ik trok voor twee jaar naar Australië in tussenpozen om er vrijwilligerswerk te doen. In oktober 2020 was ik terug in het land, daarna veranderde corona de plannen en kon ik niet opnieuw vertrekken. Dus begon ik onverwacht terug met volleybal.”

“Ploegmaatje Ine Dewilde stelde me voor om bij Avelgem te komen spelen. De dag nadien werd ik al gecontacteerd. Ik kende de trainers al en sportief manager Koen. Uiteindelijk zette ik de stap. En ik ben nog altijd tevreden over mijn keuze. Het team en de club zijn schitterend. Al blijf ik mezelf vergelijken met het niveau dat ik ooit haalde. Dit moet nu mijn streefdoel zijn.”

Stap naar Nationale

“Ook met het team moeten we de uitdaging aangaan om de stap naar Nationale te zetten. We zijn nog ambitieus. Laat ons beginnen met dit weekend de winst te pakken”, besluit Naomi Fianyo. (ELD)