Katjes Ieper op zoek naar eerste seizoenszege in derby

Nadat Katjes Ieper op de vorige speeldag haar eerste punt van het seizoen kon sprokkelen in Promo 4A maakt het zich nu op voor een derby in eigen huis. Zaterdag komen de buren van Soncotra Poperinge C op bezoek. Boven v.l.n.r.: bestuurslid Johan Terryn, coach Jean-Luc Woets, Silke Verhulst, Sien Blanckaert, Yentha Seghers, Lucia Pinna, Sonja Van Damme, Stien Berg, voorzitter Lutgart Vandecandelaere en bestuurslid Pol Titeca. Onder v.l.n.r.: Jinte De Baene, Masiel Favian, Emma Verhulst, Bénedicte Vandeweghe, Eloise Parmentier en Fréderique Wyckaert. (foto EF)