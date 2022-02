Kapitein Yentl Dehullu wil met Citivo Gits doorstoten in de beker: “Halve finale zou mooi meegenomen zijn”

In de provinciale beker lonkt Citivo Gits naar de halve finales. Zaterdag ontvangt het in Promo 1 vierdegeklasseerde Citivo Gits met Roepovo Poperinge B een middenmoter uit Promo 2. “Sowieso opent die loting perspectieven voor de halve finale”, stelt kapitein en opposite Yentl Dehullu.

De bijna dertiger volleybalt al ruim twintig jaar. Hij doorliep bij Knack Roeselare alle jeugdcategorieën en verkaste twaalf jaar geleden, samen met nogal wat andere spelers die hun opleiding bij Knack genoten, naar Citivo Gits.

“Al voel ik steeds meer lichamelijke ongemakken, waardoor ik al eens een midweekse training moet overslaan. De opgedane ervaring van die meer dan twintig seizoenen compenseert dat trainingsverlet”, zegt Dehullu. Gits begon het seizoen zonder een uitgesproken ambitie.

Een goede bekercampagne zou het seizoen wel kleur geven. “Het is al enkele seizoenen dat er geen steile ambities verwoord worden. Wij kunnen, onder meer door werkomstandigheden, niet altijd op ons sterkst aantreden en dat is in sommige wedstrijden nefast. In de beker ben je dan afhankelijk van de loting. In deze kwartfinale kunnen wij door het reeksverschil de favorietenrol niet ontlopen, al begint Poperinge door dat reeksverschil elke set met een bonus van twee punten.”

Vierde

Momenteel bezet Gits de vierde stek, al geeft de klassering door uitgestelde wedstrijden. Gits is de enige ploeg met vijftien gespeelde wedstrijden een vertekend beeld. “Wij namen een goede start, maar vielen daarna wat terug. Momenteel loopt het weer beter met twee overwinningen bij respectievelijk Bavikhove en thuis tegen Webis. Wij beseffen wel dat een bekerwedstrijd altijd iets speciaals is. Maar wij willen deze mogelijkheid op een halve finale niet missen. Die zou mooi meegenomen zijn.”

(RBD)