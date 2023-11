Kapitein Nele Peene is aan haar laatste seizoen bezig bij Volley Bredene: “Kampioen spelen, kan de kers op de taart worden”

De dames van Volley Bredene A zijn aan een schitterend seizoen bezig. Na zeven wedstrijden heeft de kustploeg nog altijd het maximum van de punten en er werden amper twee sets prijsgegeven aan de tegenstrever. Voor kapitein Nele Peene (39) is dit het droomscenario voor het laatste seizoen dat ze op het veld staat, want over enkele maanden hangt ze definitief de sloffen aan de haak.

“We hebben misschien nog niet tegen de toppers uit de reeks gespeeld, maar we zijn heel goed bezig. Met grotendeels dezelfde speelsters als de voorbije jaren hebben we dit seizoen al een schitterend parcours afgelegd. Ongetwijfeld zit de trainerswissel er voor iets tussen. Na negen jaar met Geert Willem was het tijd voor een nieuwe wind. Bjorn De Roo en Mike Schillewaert zijn een heel complementair duo en hun invloed is heel duidelijk merkbaar in ons spel. Bjorn zorgt voor rust in de ploeg en Mike voor heel goede technische ondersteuning.”

“Als we over enkele weken nog aan de leiding staan, mogen we beginnen te dromen”, gaat Nele Peene voort. “De wedstrijden tegen Ruvo Ruddervoorde en VT Brugge A zijn waardemeters. Het wordt voor de jonge speelsters van de ploeg belangrijk om te leren omgaan met verlies. Ooit komt die eerste nederlaag er wel en dan mogen we de kopjes niet laten hangen.”

Genieten

“Onze coaches benadrukken elke wedstrijd dat we moeten genieten en dat stress voor niets nodig is. Alles mag en niets moet, is ook het devies van het bestuur. Persoonlijk geniet ik van elke wedstrijd van mijn laatste jaar dat ik op het veld sta”, aldus Nele.

Nele Peene speelt na passages bij VT Koksijde en Leffinge, ondertussen al tien jaar bij Volley Bredene. “Het was niet simpel om mijn gezinsleven te combineren met mijn sportieve hobby, maar ik kreeg heel veel steun van mijn man en mijn familie. Ik bewaar heel veel mooie herinneringen aan mijn volleybalcarrière. Ik speelde kampioen met Koksijde en aan mijn jaren in Leffinge hou ik tal van goede vriendinnen over. Kampioen spelen met Volley Bredene zou misschien de kers op de taart kunnen worden.” (PDC)

Zaterdag 18 november om 20.30 uur: Volley Bredene A – Jumpers Middelkerke A.