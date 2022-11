Kapitein Matthis Creus (Knack Volley C): “We spelen stilaan alseen collectief”

Knack Volley C werkt in Nationale 3B zaterdag bij Roepovo Poperinge een vroege zespuntenwedstrijd af. Knack kan mits volle puntenwinst opschuiven naar de middenmoot. Kapitein Matthis Creus kijkt met vertrouwen tegen deze belangrijke uitwedstrijd aan.

Matthis komt uit een volleybalnest. “Pa speelde zelf volleybal, mijn broer Pieter-Jan was enkele seizoenen geleden tweede libero bij Knack A en speelt nu bij Zedelgem, mijn zus speelt ook volley, en mijn ma is lid van het jeugdbestuur bij Knack. Zelf beleef ik nu mijn mooiste volleybaltijd.”

“Al van bij de jeugd speelde ik als libero. Ook vorig seizoen, bij de kampioenenploeg in Promo 1. Omdat een vijftal spelers de kans kregen om op een hoger niveau te spelen, moesten wij met een bijna compleet nieuwe basisploeg debuteren in nationale. Zelf maakte ik de omschakeling van libero naar receptie/hoek. Met plezier. Om het team te vervolledigen hebben we geput uit de D-ploeg. Die spelers hebben zich goed aangepast. En met Bart Hungenaert kregen we een nieuwe trainer, die zijn eigen accenten legt. Het klikt echt goed, we spelen stilaan als een collectief. In het eerste kwart van de competitie hebben we al meer punten gehaald dan we hadden gehoopt.”

Ingangsexamen

“Uiteraard is het behoud verzekeren ons eerste doel. En daarin kunnen wij zaterdag een serieuze stap zetten. Als we winnen in Poperinge, is ons nationaal ingangsexamen geslaagd”, zegt de 21-jarige student verpleegkunde.

Knack staat nu met Ertvelde gedeeld negende, met 5 punten. Tegenstander Poperinge staat elfde met 1 punt, Doornik sluit de rij. Volle wedstrijdwinst brengt Knack C naar de zevende plaats, samen met Zele, op één punt van Marke/Webis B. (RBD)

Zaterdag 5 november om 20 uur: Roepovo Poperinge – Knack Volley C