Kapitein Jelle Sinnesael prijkt met zijn Decospan Menen op tweede plek: “Plaatje klopt op en naast terrein”

Eindelijk weer publiek in de Vauban en dat inspireerde Jelle Sinnesael en zijn maats om in een kolkende zaal weer te gaan stunten. Dit keer was Knack Roeselare de hulpeloze prooi van Decospan Menen. Dankzij de 3-2-overwinning tegen de landskampioen dartelt de grensploeg naar de tweede plek. Zaterdag wacht een nieuwe thuismatch tegen rode lantaarn Borgworm.

Het Meense publiek smachtte naar topvolleybal in eigen stad en dat uitte zich in een volle Vauban voor de derby tegen Knack Roeselare. Ook kapitein Jelle Sinnesael (36) geniet nog na van de derbyzege. “Winnen van de buren zonder op ons best te zijn”, glundert de middenman. “Ik vond onze prestatie de week voordien in Maaseik veel beter maar uiteraard zijn we content met de twee punten. Ook de terugkeer van het publiek werkte aanstekelijk. Ik werd zelf ook gesteund door een twintigtal familieleden. Ja, dat gaf me een serieuze boost.”

Dit is misschien wel het beste team waarin ik ooit speelde

Hoe verklaart Sinnesael het succes van zijn team? “Er zijn verschillende factoren, maar we kunnen niet ontkennen dat er zeer veel talent in onze groep schuilt. Misschien is dit wel het beste team waarin ik ooit speelde. Het plaatje klopt gewoon, ook naast het terrein want we zijn een bende die goed aaneenhangt. We amuseren ons enorm.”

Borgworm

Zaterdagavond kan de Meense hel opnieuw branden met de komst van Borgworm. Mits een driepunter blijft Decospan op een knappe tweede plaats. “We zijn echter op onze hoede”, zegt Sinnesael. “We verloren de heenwedstrijd in Luik met 3-2 en ook in de Beker eerder dit seizoen maakte Borgworm het ons lastig. Aan ons om gefocust aan de match te beginnen om zo de overwinning thuis te houden. Aan het verlies uit de heenmatch mogen we niet meer denken want toen zaten we in een sportief dipje door de blessure van Lou Kindt. Dat had een enorme impact op het hele team. Met een volledig fitte ploeg zouden we beter voor de dag moeten komen.”