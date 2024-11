Jumpers Middelkerke blijven hopen op seniorenploeg

In de provinciale volleybalcompetitie is het aantal jeugdreeksen met jongensploegen haast op één hand te tellen. Volleybal blijkt voor de meeste jongens niet de favoriete sport te zijn, maar niettemin blijven ze er bij Jumpers in geloven op termijn ooit een seniorenploeg tussen de lijnen te brengen.

“Dit seizoen treden we bij de U13 aan met een jongensploeg met plusstatuut”, opent Xafia Faillie. “Ik kan als coach een beroep doen op zes jongens, waarvan er weliswaar drie ouder zijn dan 13 jaar. Het zijn allemaal jongens die ooit bij Jumpers kennis maakten met volleybal en we hopen uiteraard dat ze de club trouw blijven. Het blijft voor jongens moeilijk om op jonge leeftijd te kiezen voor een sport die zelden op tv komt. Daarbovenop moet je als jonge knaap veel geduld hebben als je in deze technische sport progressie wil maken. Wellicht haken daarom ook veel jongens na een tijdje af. We doen als club nochtans heel veel inspanningen om nieuwe spelertjes aan te trekken. We zijn present op bijna alle netbaltornooien in de regio en geven demolessen in heel wat scholen.”

Gebrek aan spelers

De kustploeg trad vorig seizoen nog aan met een jongensploeg bij de U15, maar door een gebrek aan spelers is van dit team geen spoor meer terug te vinden. “Het is heel jammer dat we deze ploeg noodgedwongen moesten opdoeken”, aldus de jeugdcoördinator van Jumpers. “Twee spelers werden door andere clubs weggeplukt en de jongens die nog overbleven, volleyballen nu in een recreaploeg. Doordat grote herenclubs als Rembert Torhout en Knack Roeselare jeugdspelers weghalen, hypothekeren ze de toekomst van jongensvolleybal bij kleinere clubs als Jumpers. Daar moet eens ernstig over nagedacht worden.” De jongensploeg van Xafia Faillie staat momenteel aan de leiding in hun reeks, maar dat vindt de coach niet belangrijk. “Het is voor iedereen leuk dat we het zo goed doen, maar eigenlijk heb ik maar één wens. Ik hoop dat alle jongens die we opleiden de club trouw blijven, zodat we verder kunnen bouwen aan onze droom ooit met een herenploeg te kunnen aantreden.” (PDC)