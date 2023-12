Julie en Dries kiezen voluit voor sportactiviteiten van dochter en zoon: “Sociaal leven op de tweede plaats”

Ook op latere leeftijd blijft sport voor gewezen topvolleybalster Julie Vermander (38) en haar man Dries Wittebolle (48) een belangrijk deel van hun leven. Zelf staan ze nog regelmatig op of naast een volleybalveld, maar de laatste jaren gaat al hun aandacht naar de sportieve hobby’s van hun kinderen Manou (10) en Louis (8). “We halen er nu eenmaal heel veel voldoening uit.”

“Wie ons in het weekend wil vinden, moet naar De Schorre komen.”, lacht Dries. “Manou speelt meestal op zaterdag en zondag een wedstrijd in de Mister V-Arena, en Louis voetbalt bij de U9 elite van KV Oostende.”

De leraar lichamelijke opvoeding heeft ruim 25 jaar ervaring in het volleybal. Zelf speelde hij op een bescheiden niveau, maar zijn carrière als coach van topploegen in België is indrukwekkend.

“Ik heb veel tijd geïnvesteerd om de trainer te worden die ik nu ben”, zegt hij. “Met Hermes Oostende maakte ik de opgang van tweede provinciale naar Liga B mee. Ik was er ook meerdere jaren coach van mijn vrouw. Vele jaren stond alles in het teken van volleybal. Toen onze jongste op de wereld kwam, dachten Julie en ik dat sport minder belangrijk zou worden in ons leven, maar ondertussen weten we wel beter.”

Volley on Tour

Ondertussen is Dries opnieuw aan de slag als volleybalcoach. Drie jaar geleden richtte hij samen met Bart Coussement Volley on Tour op. Clubs kunnen een beroep doen op hun expertise voor specifieke trainingen aan hun jeugd- of seniorenploegen.

“Met Volley on Tour organiseren we lessen en lessenreeksen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Daarnaast ben ik al drie jaar weer aan de slag bij Hermes, als coach van de U11, de ploeg waarvan Manou deel uitmaakt. Ik heb mezelf eigenlijk voorgesteld, want dat leek me de beste manier om als vader de sportieve progressie van onze dochter op de voet te volgen. Drie keer per week geef ik training en in het weekend coach ik twee wedstrijden. Ik amuseer me, want het is een leuke en gemotiveerde groep. Het is een voorrecht dat ik in mijn vrije tijd zo vaak mijn dochter zie.”

Manou, die in het vijfde leerjaar zit, vindt het leuk dat haar vader de coach van haar ploeg is. “Mijn ouders hebben me niet verplicht om te volleyballen, maar ik heb altijd gezien dat ze heel veel plezier beleefden aan hun sport toen ze op een volleybalveld stonden. Mijn papa is een heel goede coach. Soms is hij streng, maar we leren allemaal heel veel bij. Ik wil later libero worden zoals mijn mama, en hopelijk word ik even goed als zij. Zij was een topvolleybalster en daar ben ik trots op.”

Zoveel voldoening

“Sport blijft ons leven domineren”, lacht Julie. “Als kine ben ik ook betrokken bij het Volley on Tour-project van Bart, maar onze aandacht gaat nu vooral en in de eerste plaats naar de sportieve activiteiten van onze kinderen. We volgen hen op de voet en beleven er heel veel plezier aan. Ons sociaal leven komt daardoor op de tweede plaats, maar dat vinden Dries en ikzelf helemaal niet erg. Manou en Louis geven ons zoveel voldoening, dat we met plezier het grootste deel van onze vrije tijd voor hen opofferen. Enkel op donderdagavond en zondagnamiddag blijft er wat ‘quality time’ over voor onszelf.”

Uiteraard vindt Louis het fijn als zijn vader en moeder erbij zijn op de trainingen en tijdens de wedstrijden. “Omdat er weinig jongens volleyballen, heb ik gekozen voor voetbal. Dat vonden mama en papa helemaal niet erg. Voetbal is mijn ding. Ik ben grote fan van Manchester City en Kevin De Bruyne. Als ik kan, ga ik samen met mama kijken naar de wedstrijden van mijn zus, want volleybal lijkt me ook wel een leuke sport.”

“We blijven er alles aan doen om Manou en Louis van heel nabij te volgen, in alles wat ze doen”, zeggen Dries en Julie. “We halen er heel veel voldoening uit.” (PDC)