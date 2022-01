Jolien Ooghe en Katjes IEPER klaar voor derby tegen Vlamvo C: “Zaterdag dezelfde winnaarsmentaliteit tonen”

Met een voorlopige vijfde plaats in het klassement is Katjes Ieper aan een zorgeloos seizoen in de middenmoot van het klassement in reeks Promo 3 bezig. Passeur Jolien Ooghe kijkt uit naar de confrontatie en derby tegen Vlamvo Vlamertinge C.

De match tegen Vlamvo Vlamertinge C werd in de heenronde nog uitgesteld, komende zaterdag kunnen de Katjes vol aan de bak in wat zich als een spannende match aankondigt. “Vlamvo staat achter ons in het klassement, maar omdat zij enkele matchen minder op de teller hebben, wil dat eigenlijk niets zeggen”, legt de 22-jarige Jolien Ooghe uit.

“Vlamvo is bovendien een klinkende naam in de volleybalwereld. We verwachten ons dus aan een tegenstander met heel wat kwaliteit. We zijn het nieuwe jaar vorig weekend alvast goed gestart met een 1-3-zege tegen Pervol Ruiselede. We kwamen een set achter, maar lieten ons niet van de wijs brengen en pakten alsnog de drie punten. Die mentaliteit zullen we ook zaterdag moeten tonen als we een nieuwe overwinning willen halen. Het is jammer dat er geen publiek is toegelaten, want dat geeft zo’n derby altijd een extra dimensie.”

Progressie

De doelstelling van Katjes Ieper was om het behoud in Promo 3 zo vlug mogelijk te verzekeren. Met de huidige plaats in het klassement moet er niet meer achterom gekeken worden. “We tonen dit seizoen dat we onze plaats hebben in deze reeks”, gaat Jolien Ooghe verder.

“Ik moet toegeven dat we in het begin van het seizoen wat onder de indruk waren van het hogere niveau, maar intussen hebben we ons goed aangepast. Het is ook veel leuker volleyballen dan in Promo 4. Nu moeten we echt voor elke bal strijden en dan doet het veel meer deugd als we de overwinning kunnen pakken. Je merkt ook dat we als ploeg al veel progressie hebben geboekt. Door tegen sterkere tegenstanders te volleyballen, worden we als ploeg ook tot het uiterste gedreven en daar plukken we meer en meer de vruchten van.”

De Hollebeekse Jolien Ooghe combineert het volleybal met haar job als boekhoudster en is één van de anciens bij de Katjes. “Op een seizoen bij VT Wervik-Geluwe na volleybalde ik altijd bij de Katjes. Als passeur en één van de meest ervaren speelsters probeer ik onze youngsters zo goed mogelijk bij te staan. Tijdens de lockdown besefte ik trouwens hoe graag ik deze sport doe, ik hoop dus nog vele jaren bij de Katjes te volleyballen.”

(TV)