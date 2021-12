Jeugdig VT Lendelede heren is bezig aan prima seizoen: “Wij ervaren nieuwe vibe en motivatie, onze volleybalclub is weer springlevend”

De heren van VT Lendelede (Promo 3B) wonnen zondag in de belle bij Doskom Moorslede B en bezetten nu de derde stek.

Zaterdag kan bij het vierdegeklasseerde Poperinge C mits winst die topdriepositie verstevigd worden. Dat zou meer zijn dan vooraf verhoopt. Eigenlijk zijn het nog jonkies, die spelers van VT Lendelede. Want na dat geannuleerde coronaseizoen stapte de complete ploeg, die voor de reeksherschikking een notoire tweedeprovincialer was, over naar Izegems Volley Team. Het bestuur besliste toen om met de U17 als senioresploeg in Promo 3 aan te treden.

“Het stopzetten van dat nationale volleybal eind seizoen 2019-2020 kwam er deels uit financiële overwegingen of nog naweeën van het enkele jaren eerder middenseizoense wegvallen van een hoofdsponsor. Maar ook omdat wij vaststelden dat het nationale volleybal niet leidde tot meer vrijwilligers om alle taken te vervullen”, zegt bestuurslid en commercieel manager Dries Pillen. “Wij kregen steeds meer signalen vanuit de onderbouw en jeugdwerking dat er best meer aandacht daar naartoe ging in plaats van het gros van de inspanningen te concentreren op die nationale bovenbouw. Wij beslisten dan ook tot die drastische koerswijziging. Een juiste beslissing blijkt nu, want wij ervaren weer een nieuwe vibe en motivatie bij zowel spe(e)l(st)ers als ouders van jeugdspeelsters. VT Lendelede is weer springlevend.”

Naar Promo 3

Het herenteam in Promo 2 kon niet volledig de nieuwe lijnen volgen en haakte af. “Jammer, maar dat was hun keuze. Daarom beslisten wij om met de U17, die al enkele seizoenen begeleid werd door oud-speler Joppe Paulides, als senioresploeg aan te treden. Dat kon in Promo 2, maar dat betekende zoveel als onze jonge gasten voor de leeuwen te gooien. Het was opportuner om die groep in de laagste reeks te laten groeien. Het resultaat doet voorlopig het beste verhopen. De spelers maakten zowel individueel als in groep een grote progressie. Als wij in de eindronde kunnen kampen voor de plaatsen 5 tot 8 is het seizoen helemaal geslaagd.” (RBD)

Zaterdag 11 december om 14.30 uur Roepovo Poperinge C – VT Lendelede.