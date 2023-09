Jeroen De Block nieuwe coach Volley De Haan

Door het vertrek van Bjorn De Roo naar de buren van Volley Bredene moest het bestuur van Volley De Haan in het tussenseizoen op zoek naar een nieuwe coach voor het fanionteam dat in Promo 2 uitkomt. Geen simpele opdracht, maar uiteindelijk kwam voorzitter Eric Van den Broucke bij Oostendenaar Jeroen De Block (31) terecht.

“Ik ben een geboren en getogen Oostendenaar en heb verschillende jaren bij het opgedoekte herenteam van Hermes gevolleybald”, opent De Block.

Eerste fanionteam

“De voorbije jaren speelde ik bij Citivo Gits. Ik combineerde mijn spelerscarrière met coaching van meisjesteams bij Hermes Oostende. Het is de eerste keer dat ik een fanionteam onder mijn hoede krijg. Ik zie het als een uitdaging en ik ben vooral heel blij dat ik deze kans krijg van Volley De Haan.”

Jeroen De Block geeft eerlijk toe dat zijn huidige opdracht bij Volley De Haan niet te vergelijken valt met de coaching en begeleiding van jeugdspelers. “Ik had voor mezelf al langer uitgemaakt dat zelf spelen en een fanionteam coachen een onmogelijke combinatie was. Ik heb daarbovenop nog een drukke job waardoor ik de besteding van mijn vrije tijd goed moet plannen. Een damesploeg uit Promo 2 coachen, veronderstelt dat je elke training grondig voorbereidt. Je kan niet elke training oefenen op techniek en afwisseling is ook belangrijk. Ik neem mijn taak als coach au sérieux, want ik wil de kans die ik krijg met beide handen grijpen.”

Qua clubs kon je tot vorig seizoen Hermes Oostende en Volley De Haan niet met elkaar vergelijken. “Je voelt aan alles dat ik in een heel familiale en warme vereniging terechtgekomen ben. Dat heb ik vooral gemerkt tijdens het grote tornooi in augustus. Iedereen steekt de handen uit de mouwen en werkt zich uit de naad voor de club.”

Veelbelovende start

Op de vraag of het zijn ultieme droom is om ooit een seniorenteam van Hermes te coachen wil Jeroen De Block liever niet antwoorden. “Ik wil nu vooral mooie resultaten boeken met het team dat ik momenteel coach. Door onze overwinning van vorig weekend zijn we alvast veelbelovend gestart.” (PDC)