Jara Verhegghe (Tievolley Tielt A): “Niet enige ploeg die top drie wil halen”

Tievolley Tielt dames A neemt het zaterdag in Promo 2B op tegen Elckerlyc Zwevezele dat overkomt uit Promo 3. Goed kennen ze de ploeg dus nog niet, maar ze weten in ieder geval dat iedere wedstrijd gespeeld moet worden. De dames mikken op niets minder dan een plaats in de top drie dit seizoen en willen dus de volle buit pakken.

“Ons seizoen kende een goede start, zeker gezien we vijf keer na elkaar op verplaatsing moesten trekken”, vertelt de 20-jarige opposite en kapitein van de ploeg Jara Verhegghe uit Tielt die haar laatste jaar Sport en Bewegen volgt aan Howest Brugge. Zij doet nu haar stage in Kiné Schiervelde. “Op dit moment hebben we nog maar één match verloren en dit met 3-2 tegen Staden. De laatste matchen was het even zoeken omdat onze twee setters waren uitgevallen door ziekte of blessure, maar het is ons toch gelukt om de drie punten te halen.”

“Komend weekend spelen we tegen Zwevezele. Zwevezele komt over uit Promo 3, dus zo goed ken ik de ploeg niet. Wel weten we dat elke match moet gespeeld worden en wij gaan voluit voor de drie punten. Onze ambitie is dan ook om voor de top drie te gaan. Vorig jaar zaten we er ook heel dicht bij, dus nu gaan we er volledig voor.”

“Maar we zijn natuurlijk niet de enige ploeg die de top drie wil halen. Zo denk ik ook aan Torhout, Staden en Ruddervoorde. Het zal dus vechten worden voor de drie plaatsen. Torhout heeft op dit moment nog geen enkele match verloren en zal voluit gaan voor de titel.”

“Momenteel missen we onze setter Emilie. Zij is ondertussen al een maand out wegens een rugblessure. Op dit moment is er nog niet echt zicht op wanneer we haar mogen terugverwachten tussen de lijnen.” (RV)

Zaterdag 19 november om 19 uur: Zwevezele B – Tievolley Tielt A.