Jan Vandenaweele tevreden over trainersdebuut bij Gidas Gits A: “Betere niveau nu aanhouden”

Het gaat damesvolleybalploeg Gidas Gits A in Promo dames 3A beter dan verhoopt. Als Gits zaterdag bij Vosta Staden B volle wedstrijdwinst haalt, sluit Gidas aan bij de top drie.

Gits A won zaterdag de partij tegen Tielt B uit de rechterkant van de klassering zonder al te veel moeilijkheden. Gidas won de eerste set gemakkelijk met 25-15, verdubbelde probleemloos met 25-16 om de klus in set drie te klaren met een 25-20 deelwinst. Opdracht geklaard en daarmee komt Gits in de klassering op een gedeelde vierde plaats met Slovo Brugge en VKt Torhout E met 18 punten. Zwevezele B en Staden B delen met 21 punten de tweede plaats, Bevo Roeselare E leidt met 24 punten.

Toekomstgericht

“Dat is beter dan wij ambieerden voor dat debuutjaar”, zegt trainer Jan Vandenaweele. “De ploeg eindigde het jongste seizoen op de derde plaats in Promo 4, maar kon promoveren als zevende en laatste uit al de Promo 4-reeksen. Dan is het behoud voor dat eerste seizoen altijd dé seizoensstelling. Met nog de wedstrijd tegen Staden en de laatste speeldag van de heenronde tegen staartploeg Hermes Oostende moet dat behoud rapper dan voorzien gerealiseerd zijn.” Vandenaweele is aan zijn debuutseizoen toe als trainer. Zelf heeft hij een volleybalcarrière van pakweg dertig seizoenen achter de rug.

“Ik sprong de laatste maanden van vorig seizoen bij als assistent van trainster Stephanie Lauwaerts die zwanger was. Met de bedoeling dit seizoen over te nemen. De ploeg is een mix van een drietal ervaren speelsters en de kern werd toekomstgericht aangevuld met een viertal U15-speelsters om het seniorenvolleybal te leren kennen.” Gits verloor tot nu toe nog maar twee wedstrijden. “Dat was de openingswedstrijd bij Bevo Roeselare met 3-0 en thuis tegen Slovo Brugge haalden wij op de zesde speeldag evenmin deelwinst.”

Ambitie

“Na die openingspartij wonnen wij de volgende drie wedstrijden in de belle, de laatste drie wedstrijden werden evenveel overwinningen in drie sets.”

“Wij kunnen dus nu al terugblikken op een geslaagde eerste competitiehelft. Dat heeft de ambitie ook opgetrokken naar de wedstrijd bij Staden B. Uit voorgaande blijkt dat wij ook tegen de kopploegen kunnen opboksen als wij ons betere niveau kunnen aanhouden. Wij kijken dan eigenlijk ook uit naar die confrontatie. Wij kunnen alvast zonder complexen openen.”

Zaterdag 30 november om 20 uur: Vosta Staden B – Gidas Gits A.