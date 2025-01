Jan Nagels strijdt om het behoud met Soncotra A

Na de 3-2-nederlaag tegen Kerdavo Avelgem bedraagt de kloof tussen Soncotra Poperinge A en Avelgem nog zes punten. Coach Jan Nagels blijft positief en beseft dat er over twee weken een cruciaal duel volgt tegen rode lantaarn VKt Torhout B.

Thuis had Poperinge wel gewonnen van Avelgem, maar zaterdag werd de terugmatch met 3-2 verloren. “Avelgem heeft een sterke speelster terug kunnen halen en zij toonde meteen haar meerwaarde”, weet Jan Nagels (65), coach bij Soncotra Poperinge A. “Zij hadden ook het thuisvoordeel. Het was lang een dubbeltje op zijn kant. We kwamen 1-2 voor en dan hoop je wel op meer. In de tiebreak kwamen we nog sterk terug tot 9-9 en ook in de andere sets was er veel spanning. Het was een aangenaam kijkstuk. Uiteindelijk zijn we blij dat we een punt konden meenemen naar Poperinge, zo verkleint de kloof niet met drie punten, maar wel met één punt. Avelgem is aan een sterke reeks bezig en de strijd voor de voorlaatste plaats is zeker nog niet gestreden. Dat wordt een strijd tot het einde.”

Cruciaal duel

Komend weekend komt Wivo Wingene op bezoek. “Daar wonnen we verrassend. Zij kenden een moeilijke start met veel blessureleed. Ook tegen ons waren ze niet op volle kracht. Wingene is een ploeg met veel gestalte en ervaring die het potentieel voor de top vijf heeft. We zullen ons goed voorbereiden, maar Wingene is de absolute favoriet. Elk punt zaterdag is van goudwaarde. De week erop is het cruciale duel tegen VKt Torhout B. Zij zijn nog puntenloos, maar ik ben ervan overtuigd dat deze situatie niet zal blijven duren. Zelf zullen we de komende weken ook moeten kijken wie er beschikbaar is, met de verpleegkundigen en studenten in onze ploeg”, geeft de kersvers gepensioneerde Oostendenaar mee. “Sinds 1 januari ben ik officieel met pensioen. Er komt dus meer tijd vrij voor volleybal en in principe blijf ik op post. De laatste details moeten nog gefinaliseerd worden. Qua uitbouw van de kern staan we voor een moeilijke klus. Er zijn speelsters die stoppen en door onze ligging is het moeilijk om te rekruteren. In ons middencompartiment gaan we van drie naar één speelster, dus daar hebben we vers bloed nodig. Mochten we ons kunnen handhaven, dan kan dat misschien wel potentiële nieuwkomers over de streep trekken. De club zit in de lift, met enkele sterke jeugdploegen. Voor de seniorploegen – ook de B-ploeg in Promo 2 is verwikkeld in een spannende degradatiestrijd – zou het goed zijn dat we op de huidige niveaus kunnen blijven. Naast mijn engagement bij deze club ga ik ook graag kijken naar mijn volleyballende zonen bij eerstenationaler Marke-Webis. Mijn dochter Lara speelt nu in Duitsland bij Thüringen en ook daar ging ik onlangs een kijkje nemen”, besluit Jan Nagels. (API)

Zaterdag 11 januari om 20 uur: Soncotra Poperinge A – Wivo Wingene A.