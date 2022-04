Izegems Volley Team wint play-offs in Promo 3 en is zeker van promotie: “We hadden het iets te gemakkelijk opgenomen”

De heren van Izegems Volley Team eindigden in de reguliere competitie makkelijk eerste in de reeks Promo 3B. In de play-offs voor promotie kregen ze iets meer weerstand, maar met nog één wedstrijd te gaan zijn ze toch al zeker van groepswinst.

“Op voorhand waren we absoluut nog niet zeker dat we de play-offs zouden winnen”, vertelt receptie-hoek en kapitein Jelle Dewaele (37) uit Izegem, die elektricien is bij Smart Solutions. “We kenden de andere twee ploegen nog niet en we wisten niet wat we ervan mochten verwachten.”

“Drie wedstrijden voor het einde wisten we wel dat we wellicht kampioen zouden worden, toen we iedere tegenstander eens gezien hadden. We hadden in de play-offs wat meer weerstand dan in de reguliere competitie, maar we hadden die aanvankelijk ook iets te makkelijk opgenomen.”

“In de eerste match tegen Lendelede winnen we slechts met 3-2 en ook tegen Wingene was dat het geval. Eigenlijk moest die wedstrijd snel gespeeld zijn, maar we lieten hen terugkomen.”

Versterking gezocht

“We hebben tot nu toe wel alle matchen gewonnen, maar we lieten toch punten liggen doordat we onszelf bij momenten wat overschat hebben. In ieder geval zijn we nu zeker van Promo 2 volgend jaar. Hopelijk kunnen we nog enkele versterkingen binnentrekken.”

“Dan zou de top vijf wel haalbaar moeten zijn. Dat is toch onze ambitie. We zoeken sowieso nog iemand in de midden en een eerste of tweede passeur. Dat zijn de twee belangrijkste plaatsen die we zoeken. Met Matthias Ciers is één van onze spelers gestopt. De rest blijft – normaal gezien.”

“Ik denk dat we volgend jaar vooral willen meedraaien in tweede. Het is niet de bedoeling om met deze ploeg nog hoger te spelen. We willen zeker nog verder doen tot de U15 van IVT oud genoeg is om bij ons te spelen, want er zit wel wat kwaliteit in die lichting. Ze zijn nog jong natuurlijk en hebben nog wel wat tijd”, besluit de kapitein van Izegems Volley Team.

(RV)