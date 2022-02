Izegems Volley Team viert titel in Promo 3B zonder puntenverlies: “In Promo 2 bij de top 5”

De heren van Izegems Volley Team kroonden zich tot kampioen in de reeks Promo 3B. De ploeg liet nog geen enkel punt liggen dit seizoen en had zo voldoende voorsprong op eerste achtervolger VT Lendelede om de titel veilig te stellen.

“Tot nu toe hebben we in de competitie nog geen enkel punt laten liggen. We geven ons dan ook altijd bij iedere wedstrijd voor de volle 100 procent en als we dan eens een set verliezen, is dat niet erg”, opent Dragan Radovic, de trainer-coach van de heren van Izegems Volley Team. “Maar het zou leuk zijn als we op het einde van het seizoen nog steeds geen enkel punt hebben laten liggen om zo het seizoen met een perfecte score te kunnen afsluiten.”

Weinig weerstand

“Ik vind wel dat we te weinig weerstand gehad hebben van de andere teams, maar alle respect voor de andere ploegen uit Promo 3 uiteraard. Wij speelden nu op dit niveau, maar we zijn normaal een ploeg die in Promo 2 uitkomt (dit IVT is het vroegere team van Lendelede uit Promo 2, red.).”

“Naar volgend jaar toe verwacht ik dan ook om in Promo 2 ook zo hoog mogelijk te eindigen. Het zal zeker en vast een ander soort volleybal zijn en een grotere uitdaging waar we kunnen leren door te spelen tegen sterkere teams. Er zullen ons heel wat moeilijke matchen te wachten staan, maar onze spelerskern zal er doorheen het seizoen zeker ook in groeien.”

Nu naar Promo 2

“Normaal gezien kunnen we volgend jaar eveneens op diezelfde spelerskern rekenen. Iedereen van het huidige team zal bij IVT blijven, maar we zijn toch nog op zoek naar enkele versterkingen met het oog op Promo 2, namelijk een extra passeur en een middenspeler.”

“Ook ikzelf blijf komend seizoen zeker nog aan als trainer-coach. Ik wil mijn ploeg graag nog veel zien groeien en veel zien bijleren van mijn trainingen en hopelijk slagen we er volgend jaar in om in de top vijf van Promo 2 eindigen.”

“Voorlopig hebben we het kampioenschap nog niet gevierd, maar we zullen dat in deze laatste wedstrijden van het seizoen zeker nog uitgebreid doen. Maar we willen de focus op het veld zeker niet verliezen”, besluit Dragan Radovic.

De kampioenen

Coach Dragan Radovic kon dit seizoen op de volgende spelerskern rekenen: Jelle Dewaele (kapitein en receptie-hoek), Nikola Deleu (middenspeler), Niels Schietgat (libero), Nicholas Soete (receptie-hoek), Stan Spillebeen (receptie-hoek), Jasper Vanwynsberghe (hoofdaanvaller), Raoul Deblaere (middenspeler), Lander Bossu (receptie-hoek), Louis Pattyn (passeur), Matthias Ciers (hoofdaanvaller), Benjamin Maréchal (middenspeler).

Ook wordt er dank geuit aan alle medewerkers van Izegems Volley Team.

Jelle Dewaele: “Er was geen weerstand”

“Bij de aanvang van het seizoen wilden we er vooral voor zorgen dat we opnieuw naar Promo 2 zouden overgaan. Al snel merkten we dat de meeste ploegen in onze reeks geen weerstand konden bieden tegen ons. Enkel Bavikhove, Menen en Lendelede konden het ons enigszins moeilijk maken op het veld.”

Jelle Dewaele. (foto RV)

“Na de heenronde hadden we echter nog maar één set verloren, namelijk tegen Bavikhove, en wisten we dat het kampioenschap niet meer kon mislopen voor ons. Erna verloren we ook slechts één set, opnieuw tegen Bavikhove, en lieten de ploegen onder ons ook nog onderling punten liggen en zo was de buit al vrij snel binnen”, zegt speler Jelle Dewaele.

Raoul Deblaere: “Vechtlust nooit opgeven”

“We wisten dat het niveau net iets anders zou zijn dan in tweede provinciale, maar speelden wel met respect tegen iedere ploeg. Sommige ploegen hebben het ons ook serieus lastig gemaakt. We waren hier en daar toch onder de indruk van het niveau dat derde provinciale met zich meebracht.”

Raoul Deblaere. (foto RV)

“Toch leerden we dit seizoen heel wat bij. Zo leerden we om ook op momenten waar het iets vlotter verliep de vechtlust niet op te geven. Onze trainer Dragan zorgde ervoor dat de focus tijdens iedere match scherp bleef. Ook onze groepssfeer groeide. Wanneer je iedere wedstrijd kan winnen zorgt dit voor een goeie onderlinge sfeer”, reageert Raoul Deblaere.

Familie van Raoul Deblaere altijd van de partij

Trouwe supporters van het eerste uur vinden we bij de familie van speler Raoul Deblaere. “Ik probeer toch naar alle thuiswedstrijden te komen van IVT. Zelf ben ik van Izegem en dat is makkelijker om te komen kijken. Het moet combineerbaar blijven met mijn studies”, vertelt Myrthe Marchand, vriendin van Raoul Deblaere.

Op de foto v.l.n.r.: vooraan Dries Marchand (schoonpapa Raoul) en Myrthe Marchand (vriendin Raoul). Tweede rij: Danny Deblaere (papa Raoul). Derde rij: Mieke Mulier (schoonmama Raoul), Geike Marchand (schoonzus Raoul) en Niels Vereecke (schoonbroer Raoul). (RV-foto RV)

“

Mijn favoriete speler is uiteraard mijn vriend Raoul. Naast hem ben ik ook fan van Jasper en Niels, omdat ze goed kunnen smashen. Binnen het team zijn ze ook de pleziermakers. Het doorzettingsvermogen en de teamgeest zijn goed bij IVT. Het zijn ook allemaal goede spelers en ze hebben elk hun talenten.”

“Alles met de vingers in de neus gewonnen”

Bij de supporters vinden we ook Emmely George, de vriendin van Niels Schietgat. “Ze hangen goed samen als ploeg, zowel op het veld als daarnaast”, vertelt Emmely. “Ook als er geen wedstrijd is, spenderen ze het weekend samen en ze spelen al heel lang samen. Afgelopen weekend tegen VT Lendelede was het uiteraard een wedstrijd die ze heel graag wilden winnen aangezien de ploeg volledig overkomt van Lendelede.”

Op de foto v.l.n.r.: Emmely George met Julien Schietgat, Cella Dewaele en Amber Demeurisse. (RV-foto RV)

“Nu hebben ze alles gewonnen, met praktisch de vingers in de neus, wat voor niemand leuk is. Niet voor hen en niet voor de tegenpartij. Enkel in de beker hebben ze tegen een ploeg uit Promo 2 gespeeld en gewonnen. Het zal beter zijn als ze meer tegenstand zullen hebben, maar ik zie hen zeker en vast ook meedraaien in Promo 2, waar ze thuishoren.”

(RV)