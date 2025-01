Izegems Volley Team uit op revanche in Promo 3 B

In Promo 3 B staat Izegems Volley Team momenteel derde. Vorig weekend kon het geen punten rapen in Ledegem, waardoor ze de tweede plaats moesten afstaan. Zaterdag zijn de Izegemnaren uit op revanche tegen Waregem en gaan ze op zoek naar de drie punten.

“We kunnen zeker en vast tevreden zijn met ons seizoen dusver”, opent de 20-jarige opposite Amber Demeurisse uit Izegem. “Naast de resultaten zit de sfeer in het team echt goed. We spelen als een team en we gaan elke match voor de winst. Winnen is ons niet altijd gelukt, maar we blijven vechten tot het einde.”

“In het begin van het seizoen was het duidelijk dat we wilden strijden voor een plekje bovenaan in het klassement. Dit is ons gelukt, maar we zouden graag onze plek behouden. We zullen er alles aan doen om onze plaats niet zomaar af te geven”, aldus Amber.

Zaterdag ontvangen de Izegemnaren Waregem, dat in de middenmoot staat. Maar dat wil niet zeggen dat de zege een zekerheid is. “In Waregem hebben we met 3-2 verloren”, herinnert Amber. “Het is een jonge en zeker niet te onderschatten tegenstander. Daarnaast zijn ze zeer gedreven, maar gelukkig zijn wij dat ook. Het zal waarschijnlijk niet gemakkelijk worden, maar ik ben ervan overtuigd dat we met de volle honderd procent voor de winst zullen gaan. Waregem zal het ons niet makkelijk maken, maar wij hen ook niet.”

Titel mogelijk

“Of een titel mogelijk is? Alles kan natuurlijk, zeg nooit ‘nooit’. We gaan er alles aandoen om zo hoog mogelijk te eindigen, maar dat hebben wij niet alleen in de hand. Er hangt veel af van hoe de andere ploegen in de reeks het seizoen zullen eindigen. De titel zou natuurlijk mooi meegenomen zijn”, knipoogt Amber.

“Ik denk ook wel dat dit team klaar is voor Promo 2. We spelen als een team en laten ons niet zomaar doen. Daarnaast zitten we met veel talenten in de ploeg, die steeds maar beter worden. Die kans zouden we niet mogen laten liggen.” (RV)

Zaterdag 18 januari om 20.30 uur: Izegems Volley Team A – Damesvolley Waregem C.