Izegems Volley Team mag geen punten laten liggen in derby

In Promo 2 staan de heren van Izegems Volley Team momenteel aan kop, weliswaar met een wedstrijd meer gespeeld dan Menen dat op 1 punt volgt. Lendelede, eveneens met een wedstrijd minder, volgt op 3 punten. Een uiterst spannende strijd om de titel dus. “Ik denk dat we vrij tevreden zijn van ons seizoen tot nu toe waarin we twee wedstrijden verloren. In Lendelede was dat, waar ik spijtig genoeg niet bij kon zijn en thuis tegen Menen. De ploegen dus die ook meedoen bovenaan”, opent de 28-jarige opposite Jasper Vanwynsberghe uit Lendelede. “Het is belangrijk om ons eigen niveau te halen en constante wedstrijden te spelen.”

“Onze doelstelling was bij het begin van het seizoen meedoen voor de eerste plaats. Zeker gezien de voorbije jaren is dit een realistische verwachting. We draaien nog steeds mee bovenaan maar er moeten nog enkele wedstrijden gespeeld worden. Het zal belangrijk zijn geen punten of zelf sets meer te laten liggen om onze positie in het klassement zo hoog mogelijk te houden.”

Rechtzetting

Zaterdag is er ook nog de derby tegen Ingelmunster. “Volgens het klassement staan wij hoger dan Ingelmunster maar dat wil niet altijd iets zeggen. Zij staan ook nog enkele wedstrijden achter op andere ploegen wat soms een vertekend beeld geeft. Alles moet gespeeld worden. Ingelmunster heeft al enkele verrassende resultaten neergezet maar voor ons is dit een ploeg als een ander.”

“Enkele weken erna moeten we nog bij hen op bezoek. Daar hebben we nog iets recht te zetten omdat we daar vorig seizoen de drie punten hebben laten liggen.”

Indien ze zouden stijgen naar een reeks hoger hebben ze wel versterking nodig om in Promo 1 te spelen, weet Jasper. “Dit jaar is normaal het laatste seizoen van onze libero Niels Schietgat en ook een receptie-hoek extra zou wel welkom zijn om de eventuele overstap te maken”, besluit Jasper. (RV)

Zaterdag 1 februari om 20.30 uur: Izegems Volley Team – Smashing Ingelmunster.