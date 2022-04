Izegems Volley Team kampioen in Promo 3 Heren

De Heren van Izegems Volley Team eindigden in de reguliere competitie makkelijk eerste in Promo 3B. In de play-offs kregen ze iets meer weerstand, maar met nog één wedstrijd te gaan zijn ze toch al zeker van groepswinst.

De Heren van IVT konden in de reguliere competitie makkelijk eerste eindigen. De kampioenswedstrijd werd tegen VT Lendelede gespeeld en nu werden ook de play-offs beslist tegen VT Lendelede.

“We wisten bij aanvang van de play-offs niet wat we van de andere twee tegenstanders mochten verwachten”, vertelt kapitein Jelle Dewaele (37). “Enkel Lendelede kenden we al van in de reguliere competitie. We lieten al meteen in de openingswedstrijd een punt liggen tegen hen doordat we onszelf wat overschatten.”

“Toen we na drie wedstrijden iedere tegenstander eens aan het werk gezien hadden, wisten we wel dat we wellicht de play-offs zouden winnen en zo de promotie naar Promo 2 zouden afdwingen. Daar is het de bedoeling om in de top vijf te kunnen meedraaien, maar hopelijk kunnen we dan nog wat versterkingen binnenhalen. Vooral een middenman en een passeur zijn belangrijk.”

“Volgend jaar stopt Matthias Ciers. Voor de rest kunnen we normaal gezien nog op iedereen rekenen.” (RV)