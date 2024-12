Izegems Volley Team dames B wil opmars verderzetten

De dames B van Izegems Volley Team konden een belangrijke zege boeken tegen Oudenburg-Gistel, dat net voor hen staat in de ranking. Zaterdag ontvangen ze rode lantaarn Floralux Dadizele B dat nog geen punten kon pakken dit seizoen. “Hoewel we altijd streven naar betere resultaten, zijn we tevreden met wat we tot nu toe als ploeg bereikt hebben”, opent midden Silke Bearelle (23) uit Emelgem.

Groeien

“Iedere wedstrijd geven we het beste van onszelf en werken we hard om ons spel te verbeteren. Natuurlijk hopen we op een hogere plek in het klassement, maar het belangrijkste is dat we als team groeien en vooruitgang boeken. Omdat we een relatief nieuw team zijn, was het te verwachten dat we niet onmiddellijk aan de top zouden staan. We hebben nog tijd nodig om volledig op elkaar ingespeeld te raken. Vorig seizoen verloren we twee speelsters aan Promo 3 en verwelkomden we drie nieuwe teamgenoten uit de U17. Dit soort veranderingen vraagt om aanpassing, maar we zien elke wedstrijd als een kans om elkaar beter te leren kennen en sterker te worden.”

Groep

Izegem staat voorlaatste en neemt het volgende week op tegen rode lantaarn Dadizele B. Een belangrijke wedstrijd om uit de gevarenzone te komen. “We verwachten een uitdagende wedstrijd, mede omdat we dicht bij elkaar staan in de competitie. Het wordt een kans om onze vooruitgang te tonen en hopelijk opnieuw thuis de winst binnen te halen.”

“Onze belangrijkste ambitie is om trots te kunnen zijn op onszelf als team. We willen een seizoen neerzetten waarin we niet alleen resultaten boeken, maar ook blijven groeien in ons spel en als groep. Het verbeteren van onze technieken en het versterken van onze samenwerking blijven onze prioriteiten. Als jong en dynamisch team zitten we vol enthousiasme en zijn we gemotiveerd om vooruitgang te boeken. De goede sfeer binnen de ploeg en de steun van onze trainer en supporters dragen hier zeker aan bij.” (RV)

Zaterdag 7 december om 16.30 uur: Izegems Volley Team B – Floralux Dadizele B.