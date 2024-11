IVT is klaar voor de topper tegen de leider in Promo 2

Zaterdag ontvangen de heren van Izegems Volley Team leider Packo Zedelgem B. De Izegemnaren staan momenteel op een gedeelde derde plek en tellen twee punten minder dan de leider. Een belangrijke wedstrijd dus in de strijd om de titel in Promo 2.

De Izegemnaren spelen tot op heden een uitstekend seizoen en verloren nog maar twee wedstrijden met het kleinste verschil tegen de nummer twee en drie in de ranking. Komend weekend treffen ze met leider Zedelgem opnieuw een topploeg en hopen ze om deze keer aan het langste eind te trekken, om zo nog een goede kans te maken op de titel.

“Ik verwacht heel veel van Zedelgem, dat op een gedeelde leidersplaats staat samen met Menen, waar we thuis 2-3 van verloren”, opent de 27-jarige libero Niels Schietgat uit Izegem. “Maar met de kwaliteit die we binnen onze ploeg hebben, moet het zeker lukken om van hen te winnen. We zijn tenslotte ook een gedreven bende die goed aan elkaar hangt en we geven nooit op vooraleer het laatste punt gevallen is.”

Kampioenschap

“Daarbovenop kunnen we zaterdag op onze topper Raoul Deblaere rekenen en met deze kerel kunnen we alles winnen”, vertelt Niels vol lof over zijn ploegmakker. “Als we deze winnen, kunnen we ook nog altijd meestrijden voor het kampioenschap, en dat zou natuurlijk super zijn.”

“Tot nu toe zijn we al tevreden met de resultaten die we konden neerzetten dit seizoen, waarbij we toch al twee van de sterkste ploegen uit onze reeks troffen. Ook onze trouwe supporters zullen er zoals altijd talrijk aanwezig zijn en dat geeft natuurlijk ook een extra boost om ons naar de overwinning te loodsen tegen de competitieleider.”

“We kunnen gelukkig ook op een volledig fitte kern rekenen en staan dus op ons sterkst. We hebben de nodige kwaliteiten om mee te dingen naar de titel en zullen er zaterdag alles aan doen om te tonen dat we daar aanspraak op maken.” (RV)

Zaterdag 23 november om 20.30 uur: Izegems Volley Team – Packo Zedelgem B.