Irene speelt voor het eerst tegen ‘haar’ Waregem

Het wordt uitkijken naar de geboren en getogen Waregemse Irene Chanterie die voor het eerst tegenover ‘haar’ Waregem staat. Zaterdagavond trekt Damesvolley Waregem immers naar Elckerlyc Zwevezele A waartoe ze nu behoort.

Irene Chanterie is een geboren en getogen Waregemse. Ze is jeugdcoördinator en coach van de Promo 4 ploeg en de U13 bij Damesvolley Waregem. Ze is de dochter van Yves Chanterie, voorzitter van Damesvolley Waregem. Twee seizoenen geleden ging ze voor een andere ploeg spelen, namelijk bij Elckerlyc Zwevezele. Nu staat ze voor het eerst tegenover de ploeg waar haar hart ligt. “Ik heb er alvast heel veel zin in. Dit zal een dosis gezonde stress met zich meebrengen”, vertelt Irene, beroepshalve leerkracht.

“Ik kom tegenover een ploeg te staan waarin nog veel vriendinnen spelen. Ik hoop dat het een mooie wedstrijd wordt en dat Zwevezele aan het langste einde trekt (lacht). Maar we zullen goed moeten zijn. Waregem is ook een sterk geheel waar je nooit klaar mee bent. Ook zij zullen de punten willen pakken.”

“Wij spelen thuis wat voor ons een groot voordeel is. Waregem is een ploeg met nog altijd grotendeels dezelfde speelsters met enkele talenten uit eigen jeugd. Zo is het leuk te zien dat bijvoorbeeld Romy Vroman (16) de kans krijgt om volledig te ontbolsteren bij de eerste ploeg.”

“Zelf ben ik nog altijd jeugdcoördinator en coach van de U13 en de Promo 4 ploeg. Die Promo 4 ploeg neemt het vrijdagavond op tegen Tievolley Tielt dat samen met Waregem nog ongeslagen aan de leiding staat. Dit is een wedstrijd waar we enorm naar uitkijken. We hebben een ploeg met heel veel talent die blij is om nog eens strijd te mogen leveren. Greet Cardoen, waarmee ik samen de ploeg coach, zal de honneurs waarnemen. We kennen Tielt niet maar ook zij hebben een goeie jeugdwerking. Bij Waregem lijkt de toekomst verzekert met zoveel talenten. Het belooft dus een mooi weekend te worden”, besluit Irene. (ELD)

Vrijdag 17 november om 20.30 uur, sporthal De Ponte: Tievolley Tielt A – Damesvolley Waregem D. Zaterdag 18 november om 20.00 uur, gemeentelijke Sporthal Zwevezele: Elckerlyc Zwevezele A – Damesvolley Waregem A.