Irene Chanterie: “Een wedstrijd tegen vriendinnen”

In derde nationale gaat Damesvolley Waregem op bezoek bij Elckerlyc Zwevezele. Voor Irene Chanterie is het een blij weerzien met haar vriendinnen van de ploeg waar ze de afgelopen twee seizoenen actief was.

Geen opslagdruk

Damesvolley Waregem verloor enkele weken terug voor het eerst op het veld van VC Oudegem (3-1). “We acteerden niet zoals gewoonlijk, zonder opslagdruk”, vertelt de 25-jarige Desselgemse. “Daarna ging het beter, maar we botsten op een heel sterke tegenstander met een heel goeie opposite. We waren teleurgesteld, maar op waarde geklopt. We konden echt beter. Dit weekend staan we tegenover de ploeg waar ik de voorbije twee seizoenen actief was. Van onderschatting zal geen sprake zijn. Deze confrontaties zijn altijd heel spannend, dat zal nu niet anders zijn. Ik kijk hier enorm naar uit. Stress zal ik niet hebben tegen een ploeg die mijn vriendinnen geworden zijn. Hopelijk trekken we het laken naar ons toe, iets wat de afgelopen jaren omgekeerd was. We gaan er alvast alles aan doen.”

Aanpassing

“We staan voor een cruciale maand, waar we met argusogen naar uitkijken. Na Zwevezele krijgen we de volledige top vijf voorgeschoteld. We zijn alvast gemotiveerd om als ploeg deze wedstrijden te winnen. We kijken ernaar uit om tegen topploegen te spelen. We beginnen thuis tegen Soncotra Poperinge en Volley Wetteren. Daarna volgt een uitmatch tegen Dero Zele en opnieuw een thuismatch tegen Ertvelde. Voor mij verliep de aanpassing, na twee jaar te zijn weggeweest, behoorlijk vlot. Ik had al vlug het gevoel niet te zijn weggeweest. Ik ben alvast blij met de keuze om onder leiding van Benoit Cornette te spelen.” Irene speelt ook een cruciale rol in het succesverhaal van de jeugdwerking bij Damesvolley Waregem. (ELD)

Zaterdag 9 november om 20 uur: Elckerlyc Zwevezele – Damesvolley Waregem