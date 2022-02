Ine Fransen (Davo Wevelgem A) blikt vooruit op kraker tegen Kerdavo Avelgem A: “Heel blij dat we bovenaan meedraaien”

Zondagavond staat de topper tussen Kerdavo Avelgem A en Davo Wevelgem A in Sporthal Ter Muncken op de kalender. Een derby tussen de nummers drie en vier uit het voorlopige klassement.

Davo Wevelgem verloor vorig weekend, ook al een topper, tegen Bevo Roeselare B met 2-3 na een nagelbijter van formaat. De ploeg van Ine Fransen begon slecht aan de partij.

“Het zag er lange tijd niet goed uit, nee”, vertelt de 24-jarige Kortrijkse. “We zaten absoluut niet in de wedstrijd. Maar we noemen onszelf wel eens de vechters die er altijd voor gaan. We hadden niets meer te verliezen en kwamen terug tot 2-2, waardoor we een beslissende set afdwongen. De vijfde set moesten we uiteindelijk met 10-15 uit handen geven.”

Ik voel me heel goed in dit team, mijn opslag is al beter en ik ben meer zelfzeker

Steun van supporters

Zondag staat met Avelgem opnieuw een topper tegenover Wevelgem op het programma. Beide ploegen tellen respectievelijk twee en drie verliespartijen. “In de heenwedstrijd moesten we met 1-3-cijfers het onderspit delven”, gaat Ine verder. “Maar toen acteerden we niet naar behoren. We hopen nu beter te doen. Daarvoor hopen we op de steun te rekenen van onze supporters. Het zal nodig zijn (lacht). “Het seizoen loopt een beetje volgens de verwachtingen. Eerst was het wat zoeken, maar nu zijn we blij dat we meedraaien in de top vier. Ook voor mezelf was het wat zoeken, maar nu ben ik goed ingespeeld. Mijn opslag is al beter en ben meer zelfzeker.”

Basisplaats

“Ik kreeg mijn jeugdopleiding bij Kortrijk, maar dit is nu mijn vijfde jaar bij Davo Wevelgem. Ik greep mijn kans en dwong een plekje in de basis af. Ik voel me heel goed in dit team, en ben dus blij met mijn overstap die ik samen met mijn zus Britt, een jaartje later, maakte. Overgaan? Mochten we die kans krijgen, waarom niet. Blijven we in Promo 1? Dan is dat meer dan oké. Dit is ook al een heel mooi niveau”, besluit Ine Fransen. (ELD)

Zondag 20 februari om 18u30: Kerdavo Avelgem A – Davo Wevelgem A.