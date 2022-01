Illias Duplacie (VT Diksmuide): “Ideale moment om een reeks neer te zetten”

Illias Duplacie en zijn ploegmaats van VT Diksmuide staan zondag tegenover Ruvo Ruddervoorde, een ploeg waarmee een aantal jaar geleden in divisie nog een intense degradatiestrijd werd uitgevochten. “Voor ons het ideale moment om enkele driepunters te pakken.”

De wedstrijd tegen Rembert Torhout moest afgelopen weekend noodgedwongen uitgesteld worden. Middenman Illias Duplacie hoopt dat er wel tegen Ruvo Ruddervoorde gespeeld zal kunnen worden, zodat het ritme niet nog meer verstoord raakt. “Het is bijzonder vervelend in de huidige omstandigheden”, opent de 21-jarige Illias.

“Als je ziet dat er vorig weekend slechts twee wedstrijden konden doorgaan, dan kan ik me inbeelden dat het voor veel ploegen moeilijk is om in het ritme te blijven. We hopen dat er deze week geen besmettingen meer opduiken en dat we vol aan de bak kunnen tegen Ruddervoorde. Een ploeg die ons zeker niet onbekend is, we kruisten elkaar meermaals toen we allebei nog in divisie uitkwamen. Geen referentie natuurlijk, want net als wij zal ook Ruvo ongetwijfeld met andere en vooral jongere spelers aan de opslag komen. Het is wel een ploeg die niet ver van ons af staat in het klassement. Dit is voor ons het uitgelezen moment om weer met de overwinning aan te knopen en een reeks neer te zetten.”

Complexe opdracht

Met een tiende plaats in het klassement is VT Diksmuide nog niet verzekerd van het behoud. Voor Diksmuidenaar Illias Duplacie bestaat er echter geen twijfel over: deze ploeg heeft zeker zijn plaats in Promo 1. “Je merkt duidelijk dat het niveau bij ons, ondanks de vele onderbrekingen, in stijgende lijn gaat. Er kwam geen nieuwe coach, wat betekent dat ploegmaat Robbe Dewilde de rol van speler-trainer op zich neemt. Niet evident voor Robbe, maar in de gegeven omstandigheden toont hij wel dat er een trainer in hem schuilt. (lacht) Het is een complexe opdracht, zeker nu onze opposite Levi Desmet voor de rest van het seizoen is uitgevallen. Wij hopen een sterke terugronde af te werken. Er zit voldoende kwaliteit in onze kern en dat moeten we de komende wedstrijden laten zien.”

Mooie reeks

“Zelf heb ik, op twee jaar bij Rembert Torhout na, altijd bij VT Dikdmuide gevolleybald. Ik wil dus zeker mijn steentje bijdragen om onze ploeg in Promo 1 te houden. Een mooie reeks trouwens, waar veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn.” (TVI)

Zondag 23 januari om 17 uur: VT Diksmuide A – Ruvo Ruddervoorde.