Hilke Sohier en Volley Heuvelland staan gedeeld aan de leiding in Promo 4: “We willen het liefst met de titel naar Promo 3 promoveren”

Als jongste speelster in de ploeg komt de pas 17-jarige Hilke Sohier al vier seizoenen uit in reeks Promo 4. Op haar nieuwe positie als passeur is ze een stevig wapen in de titelstrijd voor Volley Heuvelland.

Hilke Sohier amuseerde zich destijds kostelijk op school als er handbal mocht gespeeld worden in de lessen LO, de stap naar het volleybal was snel gezet. “Ik ging eens testen bij de U11 van Heuvelland en ik voelde onmiddellijk dat het klikte”, aldus de jonge Heuvellandse.

“Ondertussen maak ik al een aantal seizoenen deel uit van de A-kern. Ik begon als aanvalster, maar omdat ik te veel last had van mijn rug ging ik als libero spelen. Bij de U17 was ik passeur, de positie waar ik sinds enkele maanden ook weer bij de A-ploeg op uitkom.”

“Ik mis het aanvallen eerlijk gezegd wel, maar ik moet aan mijn rug denken en bovendien krijg ik van iedereen te horen dat mijn kwaliteiten het best tot hun recht komen als passeur. Zelfs mijn ouders vinden dat, en dan moet ik het wel geloven natuurlijk. (lacht) Dat de coach zegt dat ik heel behendig ben? Zelf vind ik dat ik nog heel veel moet leren. Als jongste van de ploeg ben ik altijd blij met de tips die ik van mijn ploeggenotes krijg.”

Titelkriebels

Volley Heuvelland deelt de leidersplaats met Davo Wevelgem, het belooft een spannende strijd om de titel te worden. “Binnen drie weken spelen we een rechtstreeks duel tegen Davo, en je voelt dat die match al leeft binnen de groep. Natuurlijk moeten we het match per match bekijken, te beginnen met Sijos Menen zaterdag, ook een lastige tegenstander. Of er al titelkriebels zijn?”

“We willen absoluut dit seizoen de stap naar Promo 3 zetten, en natuurlijk liefst met de titel. We leggen onszelf geen onnodige druk op, maar zelf voel ik wel al een beetje stress als ik denk aan de topmatchen die er nog aan komen.”

(TVI)