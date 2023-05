Het rapport van Knack Volley: uitmuntende campagne met supercup, beker, titel én Europees zilver

Trainersduo Steven Vanmedegael-Bram Van den hove slaagde er dit seizoen in om alle ambities af te vinken. Zij kneedden die verzameling van volleybaltalenten rap tot een stevig collectief dat op nationaal vlak zijn gelijke niet kende en de concurrentie versmachtte. Daarom kennen wij hen dan ook graag een 9/10 of uitmuntend toe.

Stijn D’Hulst 9/10

De 32-jarige ervaren spelverdeler manifesteerde zich dit seizoen als de dirigent die het beste uit al zijn spelers wist te halen. Vond al van in het begin rap hoofdaanvaller Kukartsev en dat werd een onvolprezen duo dat beslag legde op de eerste twee plaatsen tijdens de verkiezing Speler van het Jaar. De manier waarop hij in de kampioenenmatch de aanvallers geregeld zonder blok wist af te zonderen was illustratief voor de creativiteit waarmee hij de opponenten uit verband speelde. Als spelverdeler de absolute nummer 1 in België. Groeide in de Europese wedstrijden boven zichzelf uit. Heeft nog een contract voor twee seizoenen.

Pablo Kukartsev 9/10

Met de 30-jarige Argentijnse hoofdaanvaller vond Knack een alternatief voor clubicoon Tuerlinckx die de ploeg vorig seizoen miste. Het klikte rap met D’Hulst en de spectaculaire manier waarop hij van achter de driemeterlijn uithaalde, maakte van hem al rap de publiekslieveling. Dat kwalificatiepunt in de kwartfinale van de CEV Cup in de golden set bij Maaseik blijft bij veel supporters op het netvlies gebrand. Werd in de Lotto Volley League uitgeroepen tot Speler van het Jaar. Kiest volgend seizoen voor Frankrijk en komt er uit voor Tourcoing.

Märt Tammearu 8,5/10

De nog altijd maar 22-jarige Est loste de verwachtingen in als doublure voor Mathijs Desmet. Miste door een blessure de bekerfinale, maar kwam nadien nog sterker terug. Zowel serverend als in afwerking groeide hij naarmate het seizoen vorderde en was indrukwekkend in de finales tegen Maaseik. Hij topt het klassement van de receptie-hoekspelers. Verlegt volgend seizoen naar het Franse Tours.

Pieter Coolman 8,5/10

Werkte zijn 11de seizoen Knack af en manifesteerde zich als de onverzettelijk sterke regelmaat zelf. Pakte uit met een krachtiger service. Is volgens de Lotto Volley League-statistieken de beste centrumspeler. De automatismen met D’Hulst verliepen nog flitsender en hij doorziet als geen ander het volleybal van de opponent, wat hem veel blokpunten oplevert. Leek nog sterker dan vorig seizoen. Zijn contract loopt nog één seizoen door.

Matthijs Verhanneman 8/10

De 34-jarige kapitein werkte zijn 15de seizoen af in de Knack-kleuren en is daarmee recordhouder. Hij is nog altijd niet weg te denken uit het Knack-collectief zowel in receptie als in afwerking. Opvallend: vooral op de cruciale momenten haalt hij aanvallend vernietigend uit en dat weet D’Hulst als geen ander. Besliste ook dit seizoen heel wat sets succesvol. Kan terugblikken op een heel goede campagne. Zijn overeenkomst loopt nog twee seizoenen door.

Rune Fasteland 8/10

De Noorse 28-jarige middenspeler was aan zijn vijfde seizoen toe en vormde samen met Coolman een onverzettelijk middenduo. De relatie blok/defence vormde een renderend en kenmerkend onderdeel in het spelpatroon van Knack. Viel begin dit jaar met een enkelblessure uit, maar was tegen de bekerfinale weer speelklaar. Bevestigde zijn knap vorig seizoen. Kiest voor een nieuwe uitdaging en verlaat Knack.

“De manier waarop D’Hulst in de kampioenenmatch de aanvallers geregeld zonder blok wist af te zonderen, was illustratief voor de creativiteit waarmee hij de opponenten uit verband speelde”

Dennis Deroey 8/10

De libero was aan zijn vierde seizoen Knack toe en bleef de rots in receptie. Wel opvallend dat hij op nationaal vlak steeds minder geviseerd werd met de service, waar vooral een Verhanneman met Tammearu of Rotty de opslaglast moest dragen. Deroey kon zich wel weer geregeld onderscheiden in de recuperatie. Staat tweede in de rangorde van de libero’s op nationaal vlak achter Perin van Maaseik. Onderhandelingen over een verlengd contract lopende.

Seppe Rotty 7,5/10

De talentvolle van Menen overgekomen 22-jarige receptie-hoek kende op fysiek vlak een moeilijke aanpassingsperiode aan het intensievere volleybal bij Knack. Daar bovenop moest hij in december een operatie aan de pols ondergaan. Was gelukkig speelklaar toen Tammearu met een blessure forfait moest geven voor de bekerfinale. Kon zich daarna ook in competitie laten opmerken tot Tammearu weer topfit was. Heeft nog een overeenkomst voor twee seizoenen.

Sander Depovere 7,5/10

De back-up voor D’Hulst bevestigde in zijn zesde seizoen zijn tactisch belangrijke rol die hij vorig seizoen afdwong als onderdeel van een dubbele wissel. Kon serverend niet zelden succes forceren en vormt voor de coach een ideale tweede spelverdeler, altijd enthousiast en steeds gemotiveerd, zowel op training als wedstrijd. Heeft nog een contract voor drie seizoenen.

Michiel Ahyi 7/10

De 25-jarige Nederlander was dit seizoen tweede opposite achter Kukartsev. Kwam geregeld in als dubbele wissel met Depovere, maar ook als blokversterking. Deed wat van hem verwacht werd. Verkast volgend seizoen na drie campagnes Knack naar het Duitse Giessen.

Simon Plaskie 6,5/10

Net als Rotty moest de ook al van Menen overgekomen 22-jarige receptie-hoek Plaskie als wissel op de toekomst wennen aan de opgetrokken trainingsarbeid. Kampte een periode met een enkelblessure, maar kon zich in de rotatiepolitiek van Vanmedegael toch manifesteren. Heeft nog een contract voor volgend seizoen bij Knack.

Maicon Leite 6/10

De Braziliaanse 30-jarige centrumspeler was de derde middenspeler bij Knack. Coach Vanmedegael hield vast aan zijn duo Coolman-Fasteland, waardoor Leite maar weinig speelgelegenheid kreeg. Dat hij toch zijn plaats had, bewees hij toen Fasteland in januari geblesseerd uitviel en hij niet ontgoochelde. Kreeg geen nieuw contract en zou terugkeren naar Brazilië bij Sao Paulo.