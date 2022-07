Hermes 2 hervat binnenkort trainingen

Na een geslaagd seizoen in Promo 2, waarbij het team op een verdienstelijke derde plaats eindigde, kregen de dames van Hermes 2 alsnog te horen dat ze mochten promoveren naar een hogere reeks. Een vergiftigd geschenk of een ideale stap in de verdere ontwikkeling van de speelsters?

“Ik beschouw onze onverwachte promotie als een mooie opportuniteit om verder progressie te maken met mijn groep”, opent coach Birgen Despodt. “Mijn speelsters hebben vorig jaar heel wat geleerd en goede stappen gezet. Ook de drive en de wil om bij te leren is aanwezig en dat is heel positief. We zullen er alles aan doen om al het positieve van vorig seizoen te bevestigen. Vooral onze terugronde was veelbelovend en daar kunnen we op verder bouwen.”

De ambitieuze coach laat niets aan het toeval over en roept binnenkort zijn pupillen samen om te starten met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. “Traditioneel starten de trainingen altijd begin augustus en dat is dit jaar niet anders. Dan hebben we ruim zes weken tot de start van de competitie en dat moet volstaan om klaar te zijn voor de eerste wedstrijd tegen Poperinge. Tijdens de voorbereiding heb ik vooral oefenwedstrijden en tornooien tegen ploegen van ons niveau gepland. Het is belangrijk voor mijn speelsters dat ze kennis maken met het spelniveau van een hogere reeks.”

Underdog

“Het is leuk om dit jaar eens de underdog te zijn”, lacht de coach van Hermes 2. “Ik ben er zeker van dat mijn speelsters erop gebrand zijn om te tonen wat ze kunnen. Wellicht is een plaats in de middenmoot haalbaar, maar dat zal afhangen van heel wat factoren. Ik heb geen zicht op de sterkte van de andere ploegen in de reeks. Het wordt ook uitkijken hoe de meisjes omgaan met tegenslagen en verlies. Vorig jaar hebben ze zelden een wedstrijd verloren, maar dat zal volgend seizoen wellicht anders zijn. Hopelijk blijven we ook gevrijwaard van zware en langdurige blessures. Gelukkig beschik ik nu over een ruimere kern, zodat ik het uitvallen van één of meerdere speelsters iets gemakkelijker kan opvangen.” (PDC)