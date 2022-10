Heren Volley Bredene vinden stilaan hun draai in derde: “Zullen er alles aan doen om ons te handhaven”

De heren van Volley Bredene A hebben na een uiterst moeilijke start duidelijk hun tweede adem gevonden. Door de overwinning tegen Roepovo Poperinge en overtuigende zege op het veld van VC Tournai staan de jongens van coach Patrick Clarysse op een mooie zevende plaats. Als ze komend weekend Eevoc Ertvelde-Evergem over de knie leggen, kunnen ze met een gerust gemoed de herfstpauze ingaan.

De ervaren trainer van de kustploeg had enkele weken geleden heel duidelijk gesteld dat hij na drie moeilijke wedstrijden hoopte op twee overwinningen tegen haalbare teams. Zijn voorspelling is uitgekomen en dat verrast hoekspeler Michiel Jongbloet (23) geenszins. “Caruur Gent en Denderhoutem zijn twee ploegen die we momenteel nog niet aankunnen. Ze staan ook niet toevallig bovenaan in de rangschikking. Tegen VC Tournai en Roepovo Poperinge hebben we bewezen dat we wel onze plaats hebben in derde nationale. We moeten vooral tegen ploegen van ons niveau voldoende punten rapen, zodat we het behoud snel kunnen verzekeren.”

Coach Patrick Clarysse moest de voorbije weken, wegens langdurige blessures van verschillende basisspelers, vaak puzzelen en vooral heel creatief zijn om een volwaardige ploeg tussen de lijnen te brengen. “Ikzelf ben al bijna vijf maanden out met een knieblessure, maar ik speelde vorig weekend mijn eerste wedstrijd met de reserven. Er zijn ook nog enkele andere spelers die al een tijdje in de lappenmand liggen, maar binnenkort weer wedstrijdfit zijn. Pas dan zal duidelijk worden welke ambities we mogen koesteren.”

Wat die ambities betreft, is de coach van Volley Bredene A heel duidelijk. “We moeten er alles aan doen om ons te handhaven in derde nationale. Als we de komende maanden gespaard blijven van nieuwe blessures en na de herfstpauze enkele spelers kunnen recupereren, moet dit lukken. Na de heenronde zullen we al een beter zicht hebben op onze waarde.” Ook Oostendenaar Michiel Jongbloet vindt het niet erg dat er na volgend weekend enkele weken geen competitiewedstrijden op het programma staan. “Voor heel wat jongens is deze onderbreking meer dan welkom. Hopelijk ben ikzelf midden november weer wedstrijdfit en ook mijn broer Robin is binnenkort helemaal hersteld. We zijn allemaal heel gedreven en kijken er naar uit om binnenkort eens voor een stunt te zorgen. Misschien over enkele weken tegen onze eeuwige rivaal Knack Roeselare. Dat zou pas mooi zijn”, besluit Robin Jongbloet.

Zaterdag 22 oktober om 20.30 uur: Volley Bredene – Eevoc Ertvelde-Evergem