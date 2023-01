Heren Volley Bredene na belangrijke zege tegen Zele-Berlare: “We mogen nu naar boven kijken. Een groot verschil”

De heren van Volley Bredene A zijn goed begonnen aan de terugronde. Het team van coach Patrick Clarysse boekte vorig weekend in eigen huis een nipte, maar verdiende zege tegen JTV Zele-Berlare. Tegen dit team verloren de kustjongens in de openingswedstrijd van het seizoen nog met duidelijke cijfers. Een sprekend bewijs dat de ploeg sindsdien heel wat progressie heeft geboekt.

“Het is een belangrijke overwinning”, vertelt een duidelijk opgeluchte coach. “Door deze zege zijn we erin geslaagd om de kloof te vergroten met de ploegen die achter ons staan. We mogen nu naar boven kijken, en dat is een groot verschil.”

“Onze competitiestart was moeilijk door de zware blessurelast. We verloren onze eerste drie wedstrijden en dan sluipt er wat onzekerheid in de ploeg. We hebben ons daarna goed herpakt en vijf van de acht resterende confrontaties van de heenronde gewonnen. Enkel de thuisnederlaag tegen Ertvelde-Evergem was een valse noot.”

We kunnen dit niveau aan, maar we mogen nu niet gaan zweven

“We hebben eigenlijk al voldoende bewezen dat we het niveau van derde nationale aankunnen”, gaat de ervaren coach verder. “Ploegen als Caruur Gent en VC Kalken zijn een maatje te groot, maar voor de meeste andere teams moeten we niet onderdoen. Ik wil graag in de terugronde minstens even goed presteren als in de eerste helft van de competitie. Het wordt belangrijk om confrontaties met ploegen die we aankunnen niet te verliezen. Pas dan kan je een probleemloos seizoen draaien. Tien overwinningen is het doel. Hopelijk blijven we gespaard van tegenslag en kan ik binnenkort enkele geblesseerde spelers recupereren.”

Patrick Clarysse weet als geen ander dat het belangrijk is om zijn spelers stevig met beide voeten op de grond te houden.

“De overwinning van vorig weekend is hoopgevend, maar we mogen niet gaan zweven. Als we in de komende wedstrijden goed presteren, behoort een plaats in de top vijf nog tot de mogelijkheden. Als de prestaties echter tegenvallen, staan we over enkele weken in de onderste regionen. Ik hoop dat we snel zekerheid hebben over het behoud, en dan is ons eerste seizoen in derde nationale een succes.” (PDC)

Zaterdag 14 januari om 16.30 uur: Caruur Volley Gent B – Volley Bredene