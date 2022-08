Heren Volley Bredene gestart met voorbereiding van historisch seizoen: “Winnaarsmentaliteit belangrijkst”

Ook de heren van Volley Bredene stonden voor het eerst weer samen op een volleybalveld om het komende seizoen voor te bereiden. De promotie naar derde nationale is een historische gebeurtenis voor de club en coach Patrick Clarysse (52) is erop gebrand om ook in een hogere reeks een degelijk figuur te slaan. Hij wil niets aan het toeval overlaten en stelt alles in het werk om goed voorbereid aan de start van de competitie te komen.

“Traditioneel roep ik elk jaar in de eerste week van augustus mijn spelers samen om aan de voorbereiding te beginnen. Zes weken voor de eerste competitiewedstrijd is ideaal qua timing. Het spelletje blijft hetzelfde, maar het niveau zal uiteraard een stuk hoger liggen. Daarom zullen we in de tornooien en oefenwedstrijden vooral tegen ploegen uit de nationale reeksen spelen. Verliezen tijdens de voorbereiding is geen ramp.”

“Het is vooral belangrijk dat mijn spelers kennis maken met het niveau van de competitiewedstrijden die hen te wachten staan”, aldus Patrick Clarysse.

Zonder blessures moeten we ons probleemloos kunnen handhaven

“Ik ben ervan overtuigd dat mijn ploeg sterker is dan vorig seizoen. We hebben enkele goede spelers binnengehaald, die het team vooral in de breedte serieus versterken. Met een kern van 15 heel degelijke jongens mag ik als coach zeker niet klagen. Op elke training zal ik immers over voldoende spelers beschikken om de spelvormen grondig te oefenen.”

De ervaren coach van Volley Bredene waagt zich niet aan concrete voorspellingen wat zijn ambities betreft.

Topwedstrijden

“Het worden allemaal topwedstrijden en het is voor mijn spelers heel belangrijk om elke wedstrijd geprikkeld op het veld te staan.”

“Ik heb een jonge ploeg en iedereen kan nog progressie maken en beter worden. Als we gespaard blijven van blessures moet het mogelijk zijn om ons vrij probleemloos te handhaven. Een goeie start zal uiteraard heel belangrijk zijn. Het wordt ook interessant om te zien hoe mijn spelers reageren wanneer we enkele wedstrijden verliezen.”

“Maar het allerbelangrijkste is de winnaarsmentaliteit binnen de groep”, vervolgt Clarysse. “We moeten niet achter ons kijken en een zo hoog mogelijke plaats ambiëren. Ik heb voorlopig weinig zicht op de sterkte van de andere ploegen in onze reeks. Daarom is het goed dat we in de voorbereiding tegen een aantal teams spelen die we later in competitieverband zullen ontmoeten.” (PDC)