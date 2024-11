Heren Volley Bredene B vinden draai

Op het einde van vorig seizoen behaalden de heren van Volley Bredene B met een straatlengte voorsprong de titel in Promo 3. Na een moeilijke start in een hogere reeks wonnen de jongens van coach Maxim Clarysse hun twee laatste wedstrijden en veroverden ze hierdoor een plaats in de buik van de rangschikking.

“Ik wist dat we zouden moeten knokken voor elk punt, maar ik vrees dat mijn jongens dat niet ten volle beseften en daardoor misten we onze start”, opent de coach van Volley Bredene B. “Onze eerste wedstrijd tegen Roepovo Poperinge hadden we ook moeten winnen en dan hadden we er nog iets beter voorgestaan. Ik ben best tevreden over de mentaliteit van mijn spelers.”

“De twee voorbije wedstrijden hebben ze bewezen dat we ook moeilijke wedstrijden op karakter kunnen binnenhalen. Er is in een hogere reeks uiteraard een verschil qua niveau en daar moeten we nog wat aan werken. Vooral onze verdediging kan zeker nog beter.”

Maxim Clarysse moest na vorig seizoen wegens aanslepende knieproblemen noodgedwongen de sloffen aan de haak hangen, maar ondertussen heeft hij als coach helemaal zijn draai gevonden. “Ik ben blij dat ik actief kan blijven binnen mijn sport, want stilzitten is mijn ding niet. Mijn vader (Patrick Clarysse, red.) was in verschillende ploegen vele jaren coach, maar eigenlijk heeft hij weinig te maken met mijn keuze om het als coach te proberen. Ik voel dat coachen mijn ding is en het klikt goed met de spelers. Binnenkort zal ik de nodige cursussen volgen om mijn trainersdiploma te behalen.”

Over de ambities van zijn team blijft Maxim liever op de vlakte. “Het behoud is mijn enige doelstelling. Als je met nul op negen aan de competitie begint, moet je niet te hoog van de toren blazen. Na de heenronde kunnen we onze ambities nog altijd bijstellen, maar dan moeten we regelmatig ook eens punten afsnoepen van ploegen die hoger gerangschikt staan. Het blijft echter ook belangrijk dat de jongens zich amuseren en plezier beleven aan hun hobby. Dan zullen de resultaten wel blijven komen, want er steekt voldoende talent in mijn team om rustig mee te draaien in Promo 2”, besluit Maxim Clarysse. (PDC)