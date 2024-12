Heren Volley Bredene A moeten zich herpakken

De heren van Volley Bredene A zijn op zijn zachtst uitgedrukt niet aan een schitterend seizoen bezig. Het team van coaches Steve Delanghe en Bernie Seynaeve tellen na elf wedstrijden in derde nationale amper vijf punten. In de terugronde moet het beter, anders dreigt een onvermijdelijke degradatie.

Om de terugkeer naar de provinciale reeksen te vermijden, rekent de ploeg op de terugkeer van Michiel Jongbloet (25). De receptie-hoekspeler ligt al een hele tijd met een vervelende rugblessure in de lappenmand, maar hoopt over enkele weken grotendeels fit terug op het veld te staan.

“Ik heb de voorbije weken al enkele wedstrijden met het reserveteam gespeeld en ook enkele keren ingevallen bij de hoofdmacht, maar ik hoop na de winterstop de ploeg echt te kunnen helpen. Het loopt dit seizoen voor geen meter en dat vind ik heel jammer. De voorbije jaren waren we een goeie middenmoter en nu staan we daar helemaal onderaan de rangschikking. Ik heb de indruk dat de goesting en motivatie bij veel spelers ontbreekt. Als je vaak verliest, kruipt dit in je hoofd en dat merk je duidelijk aan de ingesteldheid waarmee we soms aan een wedstrijd beginnen. Volley Bredene is een club die gekend is voor enthousiast volleybal. Dat is ons handelsmerk en de manier waarop we in het verleden heel vaak punten pakten”, aldus de Oostendenaar.

Na het afhaken van Patrick Clarysse, moest de kustploeg in het tussenseizoen op zoek gaan naar een nieuwe coach. Een opdracht die niet van een leien dakje liep. “Onze mindere prestaties hebben volgens mij niets te maken met die moeilijke zoektocht. We mogen onze beide handjes kussen dat dat Steve en Bernie die taak op zich willen nemen. Iedereen hoopt dat we volgend seizoen nog in de nationale reeksen spelen, maar dan moeten we dringend beter presteren. Misschien zorgen enkele overwinningen na de winterstop voor een ommekeer. In de eerste wedstrijden staan enkele haalbare ploegen op ons programma en dan kunnen we bewijzen dat we thuishoren in derde nationale. Ik heb nog niets beslist, maar misschien wordt dit wel mijn laatste seizoen als volleyballer. Ik zou heel graag in schoonheid afscheid nemen van deze fantastische club”, besluit hij. (PDC)