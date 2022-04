Heren Tievolley kampioen derde nationale A: “Ploeg heeft nog veel progressiemarge”

In derde nationale A kon Tievolley Tielt Heren A zich tot kampioen kronen in de laatste wedstrijd van het seizoen. Als Tievolley met 0-3 of 1-3 kon winnen in Aalter kon eerste achtervolger Olva Brugge nog maximaal op gelijke hoogte komen, maar door een beter setgemiddelde is Tielt zeker van de titel.

Tievolley Tielt kon in Aalter met 1-3 winnen na 13/25, 13/25, 25/18, 24/26 en is zo zeker van het kampioenschap.“We wisten dat we over een sterke ploeg beschikten die zou kunnen meedraaien met de top 4”, vertelt coach Simon De Clercq. “Maar omdat we nog een zeer jonge ploeg zijn, had ik verwacht dat we tegen de ervaren ploegen zoals Brugge, Kalken en Denderhoutem de duimen zouden moeten leggen. Toen we na de eerste ronde aan kop stonden met enkel een nederlaag tegen Denderhoutem groeide het geloof echter dat een titel mogelijk was.”

“Deze ploeg heeft nog heel wat progressiemarge en ik ben benieuwd wat ze kunnen brengen in tweede nationale. We hebben al enkele wedstrijden gespeeld tegen ploegen uit tweede en die vertelden allemaal dat we zeker kunnen meedraaien in de reeks. Het is goed dat deze ploeg zich kan meten met sterkere ploegen, want je leert enkel bij als je af en toe eens tegen de muur loopt.” (RV)

Spelerskern: Pepijn Rosseel, Jeroen Devey, Joren Nagels, Michael Vanhee, Jaron Vandenbroucke, Lukas Vallaeys, Bram Lachat, Simon Vallaeys, Jonas Ocket, Thibault Devlieger, Stijn Rosseel en Dante Harinck.