Hanna Denys blikt vooruit op tweede competitiedeel voor Vlamvo Vlamertinge A: “Nog sterker voor de dag komen in terugronde”

Voor Vlamvo Vlamertinge A, dat de heenronde na een ware opmars afsloot op een knappe derde plaats, kon de winterstop niet vlug genoeg voorbij zijn. “We zijn klaar voor de topper tegen Zele-Berlare”, klinkt het bij hoofdaanvalster Hanna Denys.

Met een match minder gespeeld, kan Vlamvo zaterdag een uitstekende zaak doen in het klassement. Tegenstander JTV Dero Zele-Berlare telt amper een puntje meer. “In de heenronde verloren we thuis met het kleinste verschil tegen de Oost-Vlamingen, wees dus maar zeker dat we op revanche belust zijn”, klinkt de 19-jarige Hanna Denys strijdvaardig. “Op de openingsspeeldag waren we zelf nog wat zoekende, ons niveau is sindsdien wel in stijgende lijn gegaan. De voorbije matchen zaten we echt in een mooie flow en die hopen we komende zaterdag door te trekken.”

“We hebben in de winterstop op een weekje na trouwens niet stilgezeten. We wonnen de laatste match van de heenronde weliswaar met 2-3 bij VC Kruikenbrug-Ternat, maar daar zijn toch enkele werkpunten aan de oppervlakte gekomen. We hebben de voorbije weken op training hard gewerkt en hopen in de terugronde nog sterker voor de dag te komen.”

Niet wegsteken

De onvermijdelijke vraag naar de titelambities van Vlamvo komt voor Hanna Denys niet als een verrassing. “We zijn het seizoen niet gestart met de ambitie om te promoveren, laat staan om kampioen te worden. Maar als je het klassement bekijkt, moeten we ons ook niet wegsteken. Als A-ploeg zijn we het uithangbord van een mooie, ambitieuze club en dan moeten we voor het hoogst haalbare durven gaan. De match van zaterdag zal duidelijk maken hoe ver onze ambities mogen reiken.”

Hanna Denys was één van de sterkhoudsters bij de B-ploeg van Vlamvo en lijkt de overstap naar derde nationale vlot verteerd te hebben. “Het niveau op training ligt bijzonder hoog en daar kan ik alleen maar beter van worden. Het speelt wel in mijn voordeel dat ik de voorbije jaren al deel uitmaakte van de A-kern. Zo kon ik mij geleidelijk aanpassen aan het niveau in derde nationale. Ik ben vooral blij dat Maxine Deleu er dit seizoen opnieuw bij is. Zij heeft veel ervaring op mijn positie. Ik probeer dan ook om de tips die ik op training krijg in te zetten tijdens de wedstrijden.”

(TVI)