Gulzig Knack wil overal scoren: Pieter Coolman wil tiende titel en beker binnenhalen met Knack Volley

Woensdag sneed Knack Roeselare in eigen Tomabelhal tegen Guibertin het laatste schuifje van zes wedstrijden aan in de reguliere competitie. Die wordt op zaterdag 8 februari in en tegen Gent afgerond. Met daar bovenop nog twee speeldagen in de European Champions League komt Knack weer aan acht wedstrijden in een maand tijd.

“Vanaf nu wordt elke wedstrijd belangrijk”, weet de 35-jarige centrumspeler Pieter Coolman. “Ik zou heel graag mijn tiende titel én tiende beker in mijn trofeeënkast zetten. Daarnaast wil ik met Knack Europees doorgaan en voeg aan dat wensenlijstje meteen maar de titel van de Lage Landen als winnaar van de BeNe Conference toe. Die BeNe Cup hebben wij tussen kerst en de jaarwisseling al meegebracht naar de Roeselaarse trofeeënkast.”

Regulier kampioen

Roeselare blijft dus duidelijk die slokop die voor alle prijzen gaat. Roeselare, momenteel tweede achter de verrassende leider Tectum Achel, is zo goed als zeker van de top vier en deelname aan de BeNe Conference. “Mathematisch gezien zijn wij dat nog niet. Maar het zou al heel slecht moeten lopen om dat nog te missen, want er wordt tussen vier ploegen in onderlinge confrontaties nog gebikkeld om de twee resterende plaatsen. Ik zou het liefst als leider die nieuwe competitie met de top vier uit Nederland aangaan omdat wij de punten, die wij tegen de andere drie Belgische ploegen uit de top vier haalden, meepakken naar die nieuwe format. Ik denk zelfs dat wij momenteel in de top vier op kop staan aangezien de nederlaag die wij bij Guibertin opliepen geneutraliseerd wordt.”

“Wij kunnen ons dus niet permitteren met punten te morsen en de wedstrijd op Achel van 25 januari wordt in die zin belangrijk. Want aangezien wij niet meer tegen hen spelen, kan een misstap daar niet meer rechtgezet worden. Dan moeten wij al rekenen op een Nederlandse deelnemer om punten af te snoepen van Achel. Maar ook de wedstrijd van zaterdag in Haasrode Leuven is niet zonder gevaar. De jongens van coach Hendrik Tuerlinckx doen er na het missen van de bekerfinale tegen Menen alles aan om hun seizoen te redden door alsnog die BeNe Conference te halen. Wij mogen ons daar dan ook aan heel wat weerwerk verwachten. Op de voorlaatste speeldag komt Maaseik dan op bezoek dat ook nog moet knokken om de top vier te halen.”

De BeNe Conference begint het weekend van 15 en 16 februari gespreid over acht speeldagen tot midden april. “In die nieuwe competitie moeten wij dan voluit voor de winst durven gaan leerde ons de BeNe Cup waarin wij de Nederlandse kampioen Orion Stars Doetinchem klopten.” Daarna volgen in eigen competitie de play-offs voor de Belgische titel.

Champions League

In de groepsfase van de Champions League werkt Knack nog twee thuiswedstrijden af. Donderdag 16 januari is Milaan de gast in de Tomabelhal, woensdag 29 januari wordt de poule afgerond met het Oostenrijkse Innsbruck. Het Poolse Zawiercie leidt met 11 punten, Milaan telt 9 punten, Knack 3 en Innsbruck 1. De groepswinnaars gaan door naar de kwartfinales, de tweedes spelen met de beste derde een barragewedstrijd waarbij de winnaars eveneens naar de kwartfinales gaan. De andere derdes worden opgenomen in de eindfase van de CEV Cup.

“Die tweede plaats alsnog halen wordt moeilijk. Maar als derde kan er nog een aardig vervolg gebreid worden aan deze campagne. Het maakt dat wij voor de wedstrijd tegen Milaan zonder druk kunnen spelen. In de heenwedstrijd kwamen wij zelfs 0-2 voor om in de belle te verliezen. Wij kunnen onze supporters dus wel een mooie Europese wedstrijd presenteren. Of wij nog kans maken om als beste derde naar de barrages te gaan, zal de komende speeldag duidelijker maken. Die derde plaats en verdergaan in de CEV Cup moeten wij ons dan tegen Innsbruck eigen maken.”

Tussendoor wordt op zondag 2 maart de Belgische bekerfinale afgewerkt in het Antwerpse Sportpaleis. Er worden weer bussen ingelegd volgens diverse arrangementen. Inschrijven kan via de website van Knack Volley.

Zaterdag 11 januari om 20.30 uur: Haasrode Leuven – Knack Volley; donderdag 16 januari om 20.30 uur: Knack Volley – Allianz Milaan.