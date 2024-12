Gilles Vandecaveye (VT Menen): “Bekerfinale halen belangrijker”

Decospan Volley Team Menen speelt zaterdag een van de belangrijkste wedstrijden van het jaar. In CC De Steiger ontvangt het in de terugwedstrijd van de halve bekerfinale Volley Haasrode Leuven. Dinsdag plaatste de ploeg van Gilles Vandecaveye zich voor de kwartfinale van de Challenge Cup ten nadele van het Bulgaarse CSKA Sofia. Het werd 3-2 na een beklijvende vijfde set die eindigde op 22-20.

De heenwedstrijd eindigde op 30 november in Leuven op 2-3 (25/18, 20/25, 21/25, 25/21, 15/17). De ploeg van Gilles Vandecaveye heeft aan winst genoeg voor een derde opeenvolgend ticket voor het Sportpaleis. Menen tankte alvast de nodige dosis vertrouwen door Maaseik met 3-0-cijfers huiswaarts te sturen.

Ook dinsdag werd na een nagelbijter de kwartfinale veilig gesteld in de Challenge Cup. “We speelden tegen de Limburgers niet onze beste wedstrijd, maar relatief goed”, vertelt Gilles. “We hadden de wedstrijd in handen tegen een tegenstander waarvan we niet onder de indruk waren. We zetten hiermee een goeie stap om de beoogde top vier te halen bij de eindafrekening.”

Opnieuw in Sportpaleis?

Zaterdag staat de terugwedstrijd tegen Leuven op de kalender. Dé wedstrijd van het jaar voor Menen. “Opnieuw de finale in het Sportpaleis halen, zou magnifiek zijn. We kennen dus het belang van deze wedstrijd. Voor ons is dit belangrijker dan ons Europees avontuur.”

“Leuven zal ongetwijfeld met het mes tussen de tanden komen afgezakt naar menen. Er zullen waarschijnlijk veel supporters in de zaal zitten, dus gaan ook wij niet gemotiveerd moeten worden. Het zou straf zijn voor de club mochten we drie keer op een rij de finale spelen. Maar eerst moeten we deze moeilijke klip omzeilen in onze eigen zaal. Dit kan een heel mooie week worden”, besluit Gilles Vandecaveye. (ELD)