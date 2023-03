“Geen gemakkelijke wedstrijden meer”

In Promo 1 van het damesvolleybal staat zondagavond de topper tussen Volley Team Diksmuide en Kerdavo Avelgem op de kalender. Winst betekent voor de ploeg van Sportief Manager Kevin Meerschaert een serieuze optie op de titel.

Na zeventien speeldagen staat Kerdavo Avelgem A nog steeds aan de leiding. Enkel VC Welbi Pervol Ruiselede A (3-2) en Damesvolley Waregem A (1-3) konden de ploeg van coach Bart Dewilde verrassen. “We moeten het niet onder stoelen of banken steken, we zijn er dicht bij”, opent Kevin Meerschaert, sinds dit seizoen Sportief Manager. “We hebben onszelf een beetje overtroffen. Onze resultaten mogen gezien zijn. Al zal Waregem een te duchten tegenstander zijn. Zij zijn momenteel toch ietsje beter.”

Close game

“Dit weekend staan we voor een heel belangrijke confrontatie op het veld van Volley Team Diksmuide, de derde in de stand. Momenteel zijn ze in uitstekende doen. Het zal niet evident zijn. In de heenronde wonnen we tegen hen nog met 3-2 op de eerste speeldag. Toen konden we nog niet rekenen op de diensten van Dewilde en Defoor. Ik verwacht opnieuw dat het een close game gaat worden. Ze beschikken over enkele heel goede speelsters zoals spelverdeelster Linde Maertens.”

“We gaan er vanuit dat we de eerste plek behouden maar we blijven nuchter want Waregem is beter, dat verschil merkten we tijdens de wedstrijd tegen ons op ons eigen veld. Voor een volle zaal was het toen reclame voor het Promo volleybal. Hopelijk blijven kwetsuren uit want gemakkelijke wedstrijden hebben we niet meer. Beaphar Poperinge A, de voorlopig vierde in de stand, komt ook nog op bezoek bij ons. De top vier is erg gewaagd aan elkaar. Details kunnen beslissen over succes. Naar volgend seizoen toe proberen we de kern samen te houden met nog enkele versterkingen. Maar laat ons zondag de eerste horde maar met succes nemen”, besluit Kevin Meerschaert.

Zondag 5 maart om 17u: Volley Team Diksmuide A – Kerdavo Avelgem A.