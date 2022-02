Flore Devos klaar voor bekerduel met Diksmuide: “Doorstoten in de beker kan ons een boost geven”

De dames van VT Diksmuide komen zondag in de kwartfinale van de beker van West-Vlaanderen uit tegen Bevo Roeselare D, de leider in Promo 2B. De overwinning van vorige zaterdag tegen Vkt Torhout is alvast een ferme opsteker voor Flore Devos en haar ploeggenotes.

“We hebben een druk weekend achter de rug met vorige vrijdag de 3-0-nederlaag bij Bevo Roeselare B en op zaterdag de 1-3-overwinning bij Vkt Torhout”, aldus de 21-jarige Flore Devos.

“De verdiende zege tegen Torhout geeft ons wat ademruimte in het klassement, maar vooral ook het nodige vertrouwen voor de bekermatch van zondag tegen Bevo Roeselare D. Zij spelen een reeks lager dan wij, maar uit de voorbereiding weet ik dat het een zeer jonge ploeg is waar heel wat talent in schuilt.”

“Ze staan niet voor niets al het hele seizoen aan de leiding. Voor ons is de beker niet echt een prioriteit, maar als we kunnen doorstoten naar de halve finale kan ons dat ook een boost geven naar het verdere verloop van de competitie toe. We hebben ons niveau al gevoelig verbeterd in vergelijking met het begin van het seizoen, maar zouden toch graag nog enkele plaatsen opschuiven in de stand. Hopelijk worden er nu geen matchen meer uitgesteld. Het was de voorbije maanden echt moeilijk om in het ritme te blijven.”

Twee reeksen hoger

Middenspeelster Flore Devos zette vorig seizoen de stap van derdeprovincialer Apollo Koekelare. “Ik kwam altijd voor Koekelare uit, maar omdat de ploeg ermee ophield, koos ik voor de uitdaging bij Diksmuide. Dat zij twee reeksen hoger speelden, maakte de overstap niet eenvoudig, maar dat was dan ook een bewuste keuze.”

“Ik had het gevoel dat ik in promo 3 niets meer kon bijleren. Ik merkte dat alles hier veel sneller gaat, een niet te onderschatten aanpassing voor mij. Ondertussen heb ik het gevoel dat ik al heel wat progressie heb gemaakt. Voor mijn ontwikkeling als middenspeelster was het de beste keuze die ik kon maken”, besluit Flore.

(TVI)