Filip Osaer is de nieuwe trainer van Roepovo Poperinge B: “Na wat puzzelen stilaan een vaste basisploeg”

De 50-jarige Filip Osaer is dit seizoen de nieuwe trainer van Roepovo Poperinge B. Meteen ook zijn debuut in de seniorreeksen. De geboren en getogen Poperingenaar kijkt uit naar de nieuwe uitdaging, maar blijft in zijn hart vooral een jeugdcoach.

Filip Osaer was vroeger nog actief als speler bij Roepovo Poperinge en stond de voorbije vijf jaar aan het roer van de U15 en de U17 bij damesploeg Beaphar Poperinge. Dit seizoen zet de Poperingenaar zijn eerste stappen als hoofdcoach in de seniorreeksen bij de B-ploeg van Roepovo Poperinge. Ook daar wil Filip Osaer vooral inzetten op de doorstroming van jeugdig talent. “Er was al een aantal keer contact met voormalig voorzitter Bert Surmont, maar ik heb tot dit seizoen altijd de boot afgehouden. Het is een grote verandering en ik vond dat ik als beginnend jeugdcoach wat ervaring miste. Dit seizoen waren er weer gesprekken en ik besloot uiteindelijk om de stap te wagen. Na vijf jaar bij de jeugd heb ik wel het gevoel dat ik klaar ben voor een nieuwe uitdaging. De grootste aanpassing voor mij is dat er nu duidelijke keuzes moeten worden gemaakt naar speelgelegenheid toe. Bij de jeugdploegen is het belangrijk om iedereen aan de bak te laten komen, hier werken we echt wel naar een vaste basisploeg. Ik vind het vervelend om bepaalde spelers naast de ploeg te moeten zetten, maar dat zal ongetwijfeld deel uitmaken van het leerproces.”

We moeten met onze ploeg minstens een plek in de top vijf durven vooropstellen

Veel potentieel

Bij Roepovo Poperinge werd beslist om de B- en de C-ploeg van vorig seizoen samen te voegen en die aan te vullen met jeugdspelers. “Een aantal ervaren spelers van de B-ploeg van vorig seizoen zijn gestopt, ik sta dus volledig achter de keuze die het bestuur heeft gemaakt”, klinkt het bij Filip Osaer. “Zo beschik ik over een evenwichtige kern waar heel wat potentieel in schuilt. In de voorbereiding was het natuurlijk wat puzzelen, maar ondertussen evolueren we naar wat de vaste basisploeg voor dit seizoen moet worden.” Roepovo B begon het seizoen met een drie op zes, al zat er volgens Filip Osaer wel meer in. “We verloren afgelopen zaterdag met 3-1 van Davolo Loppem, maar eigenlijk moesten we die match gewonnen hebben. In de derde set stonden we 24-20 voor, maar gaven we die alsnog uit handen. Daar merk je dat we nog wat maturiteit en ervaring missen om die situatie uit te spelen en de drie punten mee naar Poperinge te nemen.”

Hogerop

Rest de vraag of Filip Osaer met Roepovo B snel een stap hogerop wil zetten en of de promotie dit seizoen al aan de orde is. “Het is voor ons moeilijk in te schatten wat de sterkte van deze reeks is. Wel moeten we met onze ploeg minstens een plek in de top vijf durven vooropstellen. Mijn voornaamste doelstelling is om de jonge gasten in onze kern beter te maken, zodat ze op termijn misschien wel de stap naar de A-ploeg kunnen zetten. Ik zie hier in elk geval veel talent, en als jeugdcoach in hart en nieren zal ik er alles aan doen om onze jongeren vooruit te helpen.” (TV)