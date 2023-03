Elias Decadt (Roepovo Poperinge) waarschuwt: “Niet denken dat we zomaar over Doornik zullen walsen”

Roepovo Poperinge is na Nieuwjaar aan een indrukwekkende reeks van zes overwinningen op zeven wedstrijden bezig. Afgelopen weekend werd er overtuigend gewonnen van Knack Roeselare C, zaterdag wacht de thuismatch tegen hekkensluiter VC Doornik B. “Tegen de op papier mindere ploegen is het voor ons altijd opletten”, waarschuwt Elias Decadt.

Als er in de heenronde al degradatiezorgen waren bij Roepovo, dan zijn die na Nieuwjaar als sneeuw voor de zon verdwenen. Na zes zeges in zeven matchen ligt zelfs een plek in de top vijf van het klassement plots binnen handbereik. “We zijn traditioneel al een ploeg die in de terugronde kan pieken, en dat bewijzen we dit seizoen nog maar eens”, lacht de 25-jarige Elias Decadt. “Op bezoek bij Knack Roeselare C hadden we in de eerste set veel last met hun zware opslagdruk, maar vanaf de tweede set stond onze organisatie pal en waren we ook aanvallend veel sterker. Opnieuw een mooie overwinning, maar we mogen nu vooral niet denken dat we zaterdag over rode lantaarn Doornik zullen walsen. Onze ploeg kennende zijn we tot het beste in staat tegen de toppers, maar laten we het soms afweten tegen de op papier mindere ploegen. We zullen vanaf de eerste opslag op en top geconcentreerd moeten zijn om een nieuwe overwinning te pakken.”

Een plek in de top vijf? Dat is een mooie ambitie!

Indrukwekkend

Dat zou meteen de zevende overwinning op acht wedstrijden zijn. Een indrukwekkend parcours voor Roepovo in 2023. “In onze enige verliesmatch tegen Bredene kwamen we gehavend aan de opslag, het kon dus een perfect rapport geweest zijn”, gaat Elias Decadt verder. “Het siert ons wel dat we na de mindere heenronde nooit het vertrouwen zijn verloren. De seizoensstart was door een combinatie van blessures en wennen aan een nieuw systeem met een nieuwe coach wat moeilijk. We weten dat we de kwaliteiten hebben om in de linkerkolom te eindigen en zijn dat nu op overtuigende wijze aan het bewijzen. Er resten ons nog vijf competitiematchen, daarin willen we op de ingeslagen weg verder gaan en dan zien we wel waar we eindigen in de stand. Een plek in de top vijf? Dat is zeker een mooie ambitie!”

Vriendenbende

Elias Decadt is met zijn sterke invalbeurt van vorig weekend weer op de deur van de basisploeg aan het kloppen. “Zowel als opposite als op de hoek probeer ik dit seizoen met mijn invalbeurten de ploeg te helpen”, verduidelijkt de Vlamertingenaar. “Natuurlijk is het mijn doel om elke week in de basis te staan. Ik weet wat mijn minpunten zijn en daar probeer ik elke training aan te werken. Veel heeft natuurlijk met vertrouwen te maken, dat was ik in de heenronde wat kwijt. Ondertussen loopt het al veel beter. Het belangrijkste is dat ik met plezier naar de trainingen en wedstrijden ga en met onze vriendenbende is dat totaal geen probleem.” (lacht) (TV)

Zaterdag 4 maart om 20 uur: Roepovo Poperinge A – VC Doornik B.