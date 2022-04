Elckerlyck Zwevezele pakt de dubbel

De damesfinale van de West-Vlaamse Promoploegen werd een kraker. De nummer 1 Elckerlyck Zwevezele nam het op tegen nummer 2 Davo Wevelgem.

Interessant gegeven is ook dat eind vorige maand Davo Wevelgem de leider Zwevezele de eerste nederlaag van het seizoen aansmeerde. Het werd 3-2 in Wevelgem. Tijdens hun laatste match thuis tegen Avelgem ging kampioen Zwevezele terug de mist in en verloren ze met 3-2.

Het werd zeker geen walk-over voor de kampioen. Slecht in de tweede set kende Wevelgem een dipje en ging het makkelijk voor Zwevezele. Maar Groen-Wit was gebrand op de dubbel en dat hebben ze geweten in Wevelgem. Toch chapeau voor de vice-kampioen uit Promo 1 die het Zwevezele alles behalve gemakkelijk heeft gemaakt in deze finale.

De beste start was voor Zwevezele 10-7, maar Wevelgem vocht terug tot 10-10. Daarna ging het gelijk op tot 18-18 maar met de opslag van Britt Fransen kwam Zwevezele plots in moeilijkheden 18-20. Zwevezele vocht terug tot 24-23 en versierde zo de eerste setbal. Het was de goede toen Ine Fransen van Wevelgem de bal in het net smashte.

In set 2 liep Zwevezele snel 5-0 uit en zag Wevelgem sterretjes. Wevelgem maakte iets meer foutjes dan hun tegenstrever en daardoor werd de kloof uitgediept tot 15-9 in het voordeel van Zwevezele. Wevelgem had heel veel last van de opslagdruk en kon daardoor ook geen deftige aanval in elkaar knutselen. In een mum van tijd stond het 24-18. Een receptiefout maakte het uiteindelijk 25-18 en 2-0 in het voordeel van Zwevezele.

Davo Wevelgem. © (Foto GD)

Het dreigde opnieuw mis te lopen in de derde set voor Wevelgem. Zwevezele opende opnieuw sterk met 4-1 maar Wevelgem vocht terug tot 6-6. Plotseling was daar terug hoop bij groen-zwart die plots goed begonnen te serveren met Lisa Sabbe en zowaar 9-12 uitliepen. Dit was een sein om even te herbronnen tijdens een time-out voor Zwevezele. De verdediging van Wevelgem vond plots zijn draai en de aanvallen van Zwevezele belandden in het blok of buiten. Bij 13-20 zat Zwevezele plots in vieze papieren in deze derde set. Receptioneel lukte er niets meer. Wevelgem deed waar het zin in had en stoomde lustig door naar 14-25. De 2-1 was een feit.

In set vier kon Wevelgem zijn hoog niveau niet aanhouden en kwam Zwevezele terug in zijn spel (10-8). Bij 17-15 serveerde Lore Desoete op het lichaam van libero Jana Decanniere die de bal niet kon verwerken. Plots stond Zwevezele terug drie punten voor. Ook Fiebe Van Acker deed een duit in het zakje en maakte er 19-15 van. Maar Wevelgem was ver van verslagen. Ze kwamen terug tot 20-20. Een nieuwe nagelbijter diende zich aan. Uiteindelijk klopte Van Acker het setpunt tegen de vloer. De beker was binnen

In het volleybal is het niet de gewoonte om een MVP aan te duiden maar nu wil ik toch een uitzondering maken voor Fiebe Van Acker. Haaraanvalskracht heeft Zwevezele over de streep getrokken. “Hoe zot is dit”, lacht ze breeduit. “Ik sta nog te trillen op mijn benen. De dubbel dit seizoen, dat hadden we helemaal niet verwacht. We kenden natuurlijk Wevelgem want onze vorige match hebben we verloren tegen hen. Maar onze eerste twee sets waren van heel goed niveau. Enkel in set drie, toen het mis ging, hadden we last van de zenuwen. Nu een feestje bouwen”, besluit ze.