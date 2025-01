Elckerlyc klaar voor de Wingense derby

Elckerlyc Zwevezele speelt een sterk seizoen in derde nationale en staat op een gedeelde derde plek. De leidersplaats is voor het ongenaakbare Wetteren, maar een tweede plaats zit er nog in voor de dames. Zaterdag ontvangen ze de buren van Wivo Wingene voor de derby der derby’s.

“Momenteel staan we op een gedeelde derde plek, dit is een mooi resultaat voor ons seizoen”, opent setter Amber De Coessemaeker (28) uit Brugge, die ook zes jaar voor Wingene speelde. “We hadden een moeilijke start en we wisten onze drive niet echt te vinden op het veld. Maar na onze spannende overwinning thuis tegen Waregem is dit veranderd en spelen we heel mooie matchen. Dus momenteel zijn we zeker tevreden met onze derde plek.”

“We wisten niet echt wat we moesten verwachten van de reeks. Er waren heel wat nieuwe ploegen en in de ploegen van vorig seizoen waren er toch wat veranderingen. Onze doelstelling aan het begin van dit seizoen was de plek van vorig seizoen evenaren of zelfs beter doen. Vorig jaar waren we vijfde, dus top 5 moeten we zeker ambiëren. Als we ons niveau stabiel houden en kunnen pieken tegen de betere ploegen, dan kunnen we misschien wel een plek of twee hoger stranden dan vorig seizoen.”

Elckerlyc heeft de sterkere ploegen op het einde van het seizoen, waardoor er nog veel mogelijk is. Ze moeten nog op verplaatsing naar Berlare en naar Waregem. “We hebben Ertvelde en Wetteren, nummer 2 en 1, wel thuis. Dus daar zijn er altijd meer mogelijkheden. We hebben een enthousiast thuispubliek en uit voorgaande resultaten bleek wel dat we thuis altijd iets meer kunnen. We zullen dus proberen nog zoveel mogelijk matchen te winnen.”

Revanche nemen

Zaterdag is er de derby tegen Wivo. “Wingene is aan een goeie reeks bezig. Het is een ploeg met veel nieuwe speelsters. Ondertussen zijn ze ingespeeld en zijn de geblesseerden terug. We moeten dus opletten dat we ons niet laten vangen. We hebben thuisvoordeel, maar vorig seizoen was Wingene ook de sterkere ploeg bij ons thuis. Revanche nemen dus”, besluit Amber. (RV)

Zaterdag 25 januari om 20 uur: Elckerlyc Zwevele A – Wivo Wingene A.