Elckerlyc A breekt met coach Kris Dubois: “We zaten niet meer volledig op dezelfde golflengte”

De dames van Elckerlyc Zwevezele zijn er vorig weekend op het veld van Davo Wevelgem niet in geslaagd om een overwinning in de wacht te slepen. Dat was echter niet het grootste nieuws dat in de entourage van de club te rapen viel. Op het einde van het seizoen zet de vereniging immers een punt achter de samenwerking met coach Kris Dubois.

“Elk jaar dring ik bij het clubbestuur erop aan om een grondige evaluatie uit te voeren”, opent de coach van Elckerlyc A. “Ik vind het ontzettend belangrijk dat de visie van de club overeenstemt met de mijne. Ook het groeiperspectief moet in dezelfde lijn liggen. Het was al een tijdje duidelijk dat de ambities van de speelsters en de club niet volledig meer overeenkwamen met wat ik wil bereiken. Wellicht daarom heeft de sportieve cel beslist dat het beter is dat onze wegen scheiden.”

“Ik heb een ontzettend mooie tijd gehad in deze club”, gaat Kris Dubois verder. “Vorig seizoen was een jaar om in te kaderen. We speelden kampioen en veroverden de provinciale beker. We haalden ook de finale van de Vlaamse beker. Zo’n jaar zal de club niet snel meer meemaken. Dit seizoen doen we het ook helemaal niet slecht. Als promovendus staan we vierde en dan mag je niet klagen. Volgend weekend spelen we tegen Bevo Roeselare B voor een plaatsje in de halve finale van de provinciale beker. Het wordt een moeilijke wedstrijd, want Bevo is de autoritaire leider in onze reeks. In één wedstrijd is echter alles mogelijk en we gaan er voluit voor.”

Wivo Wingene A?

De kans is groot dat Kris Dubois volgend seizoen de nieuwe coach wordt van de damesploeg van Wivo Wingene A. Hij was er eerder al aan de slag, maar weinig speelsters uit die tijd zijn er nog actief. “Met het clubbestuur heb ik een overeenkomst, maar het belangrijkste moet nog gebeuren. Ik ga nooit ergens aan de slag zonder dat ik de spelersgroep geconsulteerd heb. Ik wil weten welke ambities de speelsters hebben. Het is van groot belang dat ze mijn visie en werkwijze ondersteunen. Pas na het gesprek met de speelsters zal ik beslissen of ik volgend seizoen coach wordt van Wivo Wingene.”

De laatste wedstrijd van het seizoen staat een confrontatie tussen Elckerlyc Zwevezele en Wivo Wingene geprogrammeerd. “Ik wil afscheid nemen in schoonheid. Het was een schitterende periode en ik weet zeker dat het pijn zal doen om deze mooie club te verlaten.” (PDC)

Zaterdag 4 februari om 20 uur: Elckerlyc Zwevezele A – Bevo Roeselare B.