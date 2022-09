Einde verhaal voor ZVM-volleybalclub: “Mooie tijden en vriendschappen”

In het ontmoetingscentrum in Zande viel afgelopen zaterdag 24 september, na 27 jaar, het doek over ZVM-volleybalclub Koekelare. Het werd een leuke avond met een hapje, een drankje en een ludieke quiz over ZVM waarop alle spelers, ex-spelers en bestuursleden met hun partner waren uitgenodigd.

ZVM staat voor ZondagVoorMiddag, een recreatieve volleybalclub bestaande uit sportieve mannen en vrouwen, volleyballers en ex-volleyballers, die wekelijks op zondag, recreatief een match speelden, want sinds afgelopen zaterdag bestaat ZVM niet meer en werd het afscheid van deze 27-jarige club in schoonheid gevierd.

“Bezieler van het eerste uur in 1995 was ZVM-oprichter Luc Vandenbulcke, die 19 jaar aan bleef, bijgestaan door zijn secretaris John Mestdagh”, blikt huidig voorzitter Johanna Vanaudenaerde, even in de clubgeschiedenis terug. “Naast de wekelijkse wedstrijd op zondag, waren er ook tal van nevenactiviteiten. Zo gingen we op weekend, deden we daguitstappen, organiseerden we een eigen volleybaltornooi, stonden we met een stand op de kerstmarkt en hielden we jaarlijks een etentje. De zondag speelden de leden hun matchke volleybal, maar de nevenactiviteiten stonden open voor partners en kinderen. Zo groeide ZVM uit tot één grote familie. Luc gaf de fakkel door aan Silke Vanacker en zij aan mij. Haaike Sinnesael werd onze secretaris.”

Met 45 aanwezigen konden we vaststellen dat ZVM bij velen nog steeds in het hart zit

Motiveren

“De laatste jaren werd het steeds moeilijker om spelers te motiveren om op zondagmorgen te komen spelen. Een match speel je 6 tegen 6, dus heb je 12 spelers nodig, maar we speelden vaker 5 tegen 5 of zelfs 4 tegen 4. En toen corona kwam, voelden we snel aan dat de spelers hun zondagen anders begonnen te plannen”, gaat Johanna verder. “Vorig weekend viel het doek en was het officiële einde van onze club. We wilden dit niet zomaar laten passeren en nodigden zoveel mogelijk (ex-)ZVM’ers uit voor een leuke avond, voorzien van de nodige hapjes, drank en een ludieke quiz over ZVM”, besluit Johanna. “Een aantal spelers zijn de volle 27 jaar lid geweest, anderen moesten noodgedwongen stoppen. Met 45 aanwezigen konden we enkel vaststellen dat ZVM bij velen nog steeds in het hart zit. Tot in de late uurtjes werden mooie herinneringen opgehaald en nagepraat over de leuke matchen en vriendschappen die ontstaan zijn uit ZVM.” (EV)