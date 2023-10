Druk weekend voor Tievolley heren A

Voor de vernieuwde ploeg van Tievolley Tielt heren A is het een moeilijk competitiebegin in derde nationale A. Komend weekend staat er een druk programma te wachten met op zaterdag de bekerwedstrijd tegen Balen en zondag de competitiewedstrijd tegen Poperinge.

“De start van het seizoen was iets minder op vlak van resultaat, maar veel belangrijker zijn de lessen die we uit elke wedstrijd kunnen trekken”, opent de 16-jarige libero Dries De Cooman uit Zulte die het vijfde jaar wetenschappen-wiskunde volgt. Het is zijn eerste seizoen bij Tievolley, hij komt van Sferos Deinze, waar hij nog coach is. “We zien dan ook als ploeg al veel progressie, zeker in vergelijking met de allereerste wedstrijden en elke week zetten we opnieuw stappen in de goede richting. Dus ik denk dat er zeker nog veel vooruitgang zal komen doorheen het seizoen.”

“De ploegsfeer zit super goed en de meer ervaren spelers vangen ons als jongere en nieuwe spelers dan ook supergoed op. Nu moeten we dit alleen soms nog wat uitstralen op het veld. Ook moeten we elkaar in sommige situaties nog iets beter leren vinden, wat natuurlijk niet abnormaal is met een zo goed als nieuwe ploeg.”

Eerste punten?

Komend weekend neemt Tievolley het op tegen Poperinge dat ook onderin staat. Misschien de kans op eerste punten. “Ik denk dat we vooral op ons eigen spel moeten focussen zonder al te veel druk en dan zien we wel wat de match ons brengt, al zou een winst natuurlijk deugd doen”, weet Dries.

“Het is een match zoals een ander waar we tot het uiterste zullen gaan om hem tot een goed eind proberen te brengen, dus ik denk dat deze match even belangrijk is als tegen de topploegen. Vooral omdat de focus op dit moment nog ligt op het bijleren en veel ervaring opdoen.”

Middenspeler Arne Weymans is uit door een schouderblessure maar deze zou langzaam aan weer mogen beginnen meetrainen. Ook opposite Matthias Ide is nog voor een vijftal maanden uit door een zware val.