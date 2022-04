Dries Vitse is terug van weggeweest bij Roepovo Poperinge: “Ik wil ook volgend seizoen nog depanneren”

Tegen alle verwachtingen in trok Dries Vitse (38) afgelopen weekend nog eens zijn volleybalschoenen aan. De eerste officiële match na vier jaar afwezigheid verliep vlekkeloos voor de Poperingenaar, die afgelopen weekend ook de titel mocht vieren als coach van de provinciale U15 bij Vlamvo Vlamertinge.

Dries Vitse hing de volleybalschoenen in 2018 na chronisch blessureleed definitief aan de haak. Afgelopen weekend mochten de thuissupporters toch nog eens genieten van de kunsten van het Poperingse boegbeeld, al was dat aanvankelijk niet de bedoeling. “Door een tekort aan receptiehoekspelers had coach Xavier Melsens me gevraagd om de reservenmatch te spelen en op de bank plaats te nemen voor de hoofdmatch”, verduidelijkt Dries Vitse. “Mocht er iets gebeuren, kon ik dan eventueel eens invallen. Dat draaide net iets anders uit. (lacht) Het liep in de eerste set niet goed en zo mocht ik veel vroeger dan verwacht aan de bak. Bedoeling was om receptioneel de stabiliteit te verzorgen en tot mijn eigen verbazing kweet ik me wonderwel van mijn taak. We wonnen de match uiteindelijk nog vlot met 3-1, en ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen.”

“Na vier jaar zonder competitievolleybal had ik wel moeite met mijn timing, hopelijk heb ik geen al te flagrante missers begaan. (lacht) Hoe het achteraf met mijn fysieke toestand was? Ik moet toegeven dat ik op zondag wat moeite had met wandelen. (lacht) Uiteraard hebben mijn geteisterde knieën hier geen deugd van gehad, maar al bij al valt het eigenlijk wel vrij goed mee. Ik besef dat het een gewaagde uitspraak is, maar ik wil ook volgend seizoen nog depanneren als het nodig is. Ik heb wel de nodige voldoening uit de wedstrijd gehaald, het competitiebeestje leeft nog!”

Voldoening als coach

Een drukke agenda voor Dries Vitse, die als coach van de U15 bij Vlamvo Vlamertinge afgelopen weekend ook nog een titel te vieren had. “We verloren dit seizoen geen enkele match, een schitterende reeks dus”, glundert de 38-jarige Poperingenaar. “Ik beschik over een talentvolle ploeg die de zaken heel snel oppikt en dat geeft me heel veel voldoening. Volleybaltechnisch zijn de speelsters al tot heel veel in staat, wat maakt dat ik op training al heel specifieke oefeningen kan geven. Voorlopig hou ik het bij coachen van de jeugdploegen, maar op termijn zijn er wel ambities.”

Ondertussen vond Roepovo A een nieuwe coach voor volgend seizoen. Marc Van Criekinge volgt dan Xavier Melsens op. (TVI)

Zaterdag 23 april om 19.30 uur: VC Jurbise Roepovo Poperinge A.